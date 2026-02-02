LeBron James hace historia con su 22° Juego de Estrellas: “No era una prioridad”

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, se estira para encestar el balón en un partido contra los Bulls de Chicago, el 22 de marzo de 2025.

LeBron James volvió a demostrar que el tiempo no tiene dominio sobre su legado. A sus 41 años, la estrella de Los Angeles Lakers fue elegida como reserva de la Conferencia Oeste para el Juego de Estrellas de la NBA , alcanzando un récord histórico de 22 selecciones consecutivas.

Lo llamativo es que, por primera vez en dos décadas, su presencia no estaba garantizada. Una lesión de ciática lo mantuvo fuera hasta el partido 15 de la temporada y el propio James reconoció que el All-Star no era un objetivo inmediato.

Fútbol Cristiano Ronaldo se planta en Al Nassr y desata crisis en el fútbol saudí

Baloncesto LeBron James y las señales de un adiós cada vez más cercano en la NBA

“Realmente no pensé en eso, para ser honesto”, declaró el domingo tras conocerse la votación de los entrenadores. “Solo quería volver a jugar a un alto nivel después de perderme la pretemporada y mis entrenamientos de verano, algo que nunca me había pasado”.

Un regreso contrarreloj

James se perdió casi un mes de acción y tuvo que retomar ritmo sin el trabajo habitual de preparación. Aun así, desde su cumpleaños el 30 de diciembre ha mostrado un nivel estelar que convenció a los técnicos de la liga.

Tras anotar 22 puntos en la derrota 112-100 ante los Knicks en el Madison Square Garden —su partido 32 de por vida en ese escenario— el veterano explicó su enfoque: “Mi meta no era perderme 14 juegos y luego pensar en ser All-Star. Solo quería recuperar mi juego”.

Con esta nominación, LeBron se une a Kareem Abdul-Jabbar como los únicos jugadores con múltiples selecciones al Juego de Estrellas después de los 40 años, un nuevo capítulo en una carrera sin precedentes.

Debate y respaldo

La elección generó discusión entre aficionados y analistas, especialmente por la ausencia de figuras como Kawhi Leonard, James Harden y Alperen Sengun. Sin embargo, dentro del vestuario de los Lakers no hay dudas.

“Por supuesto que lo merece”, afirmó Luka Doncic, elegido como titular del Oeste. “Sigue jugando a un nivel increíble para su edad. Es un privilegio compartir cancha con él”.

Un legado que sigue creciendo

LeBron ya es el líder histórico del All-Star en puntos y minutos jugados, marcas que podrá ampliar el próximo 15 de febrero en el partido que se disputará en la casa de Los Angeles Clippers.

“Que los entrenadores voten por mí significa mucho”, dijo James. “Es un reconocimiento a mi familia y a todos los que han seguido mi carrera. Siempre es gratificante ser recompensado por el trabajo”.

A 22 años de su primera selección en 2005, el “Rey” continúa reescribiendo los libros de récords y demostrando que su reinado en la NBA aún no termina.