Redick explota contra el arbitraje en derrota de Lakers: “LeBron James tiene el peor silbato de cualquier estrella”

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers lucha por el balón con Chet Holmgren #7 y Alex Caruso #9 de Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers quedaron contra las cuerdas en las semifinales del Oeste tras caer 125-107 ante el Oklahoma City Thunder en el Juego 2, pero la mayor polémica de la noche llegó fuera de la cancha. El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, cargó con dureza contra el arbitraje y aseguró que LeBron James no recibe el mismo trato que otras superestrellas de la NBA.

“LeBron tiene el peor silbato de cualquier jugador estrella que haya visto”, declaró Redick tras el encuentro. El técnico afirmó que el físico dominante del veterano de 41 años juega en su contra a la hora de recibir faltas, pese a los constantes contactos que sufre en cada penetración.

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James terminó el partido con 23 puntos, nueve canastas en 18 intentos y apenas cuatro tiros libres ejecutados, todos acertados. Redick insistió en que el alero fue golpeado repetidamente sin recibir protección arbitral.

“El otro día dije sarcásticamente que eran el equipo más disruptivo sin hacer faltas. Hay jugadores que hacen falta en cada posesión y eso pasa con todas las grandes defensas”, añadió el entrenador angelino, señalando directamente la intensidad defensiva del Thunder.

AFP__20260306__2264427033__v1__MidRes__LosAngelesLakersVDenverNuggets LeBron James #23 de Los Angeles Lakers se lanza a la canasta contra Nikola Jokic #15 de los Denver Nuggets durante el primer cuarto del partido en el Ball Arena el 5 de marzo de 2026 en Denver, Colorado. Chris Swann/Clarkson Creative/Getty Images/AFP

Redick también comparó el criterio arbitral con el que recibe Shai Gilgeous-Alexander, insinuando que la estrella de Oklahoma City obtiene faltas con contactos mínimos mientras los Lakers no reciben el mismo trato.

La frustración en el conjunto angelino parecía generalizada. Tras el pitazo final, varios jugadores rodearon a Austin Reaves mientras discutía con uno de los árbitros después de la derrota.

Los Lakers ahora regresan a casa obligados a reaccionar en el Juego 3 para evitar quedar abajo 3-0 en la serie, una desventaja históricamente casi imposible de remontar en playoffs.