LeBron: "Para mí (Jordan) era Jesucristo negro"

James no se comparó con Jordan, pero si precisó que si hubiesen jugado juntos se hubiesen complementado y cada uno hubiese llevado su baloncesto a un nivel supremo.

LeBron on The Last Dance, How MJ Changed His Life, and Almost Playing Football | AFTER PARTY

“Creo que mis mejores virtudes le irían perfectas a Michael Jordan”, dijo LeBron James sobre el imaginario escenario. “Él era un asesino. Si hablamos de jugar al baloncesto, mi habilidad para pasar el balón, para leer el juego y para ir un paso adelante irían bien con su forma de anotar. Además de la manera en la que juego al baloncesto, poniendo al equipo en primer lugar”.

Michael Jordan En esta foto del 14 de junio de 1992, Michael Jordan celebra la victoria de sus Bulls de Chicago ante los Trail Blazers de Portland en la serie final de la NBA. El 16 de abril del 2020 Jordan aseguró que entrevista con Good Morning America que ese último año del título con los Bulls fue un año difícil pues sabían desde antes de iniciar la temporada que sería el último. El domingo se estrena la serie documental "The Last Dance" sobre ese año. AP/John Swart, archivo

LeBron esperanzado en que se reanude la temporada de NBA

LeBron James reiteró su esperanza de que la temporada de NBA pueda reanudarse, con la condición de que el regreso no ponga en riesgo la salud y el bienestar de los jugadores.

Definitivamente no doy por perdida la temporada”, declaró James. "No sólo yo y mis compañeros, la organización de los Lakers, todos queremos jugar. Hay muchos jugadores que sé personalmente que quieren jugar. Y obviamente, no queremos poner en riesgo la salud de ninguno de nuestros jugadores o de nuestras familias. Esta es una pandemia de la que no tenemos ni idea. No podemos controlarla”.