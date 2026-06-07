León XIV confirma su simpatía por el Real Madrid y provoca la reacción inmediata del club blanco

El papa León XIV participa en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid, con el estadio Santiago Bernabéu de fondo, el 6 de junio de 2026.

El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Foto de archivo.

El papa León XIV dejó una de las imágenes más comentadas de su llegada a España al responder con humor a una pregunta que durante días había generado curiosidad entre aficionados y medios de comunicación.

Durante el vuelo que lo trasladó a Madrid para iniciar una visita oficial de siete días, una periodista le preguntó si era seguidor del Real Madrid o del Barcelona. La respuesta del pontífice provocó sonrisas entre los presentes.

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"Eso es fácil. El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", respondió León XIV, haciendo referencia a su apellido y diferenciando entre su papel como líder de la Iglesia católica y sus preferencias personales.

El Real Madrid responde en redes sociales

Las declaraciones del pontífice no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el Real Madrid reaccionó de manera inmediata.

El club blanco publicó un mensaje en su cuenta oficial de X acompañado por un video con las palabras de León XIV. "El papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV!", escribió la entidad madridista, generando miles de reacciones entre aficionados de todo el mundo.

La publicación rápidamente se volvió viral y alimentó las conversaciones sobre la inesperada confesión futbolística del líder de la Iglesia católica.

También habló del Mundial 2026

León XIV, quien posee nacionalidad estadounidense y peruana, también fue consultado sobre el Mundial 2026 que comenzará la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México.

"Sin duda apoyaré a Estados Unidos, aunque no estoy seguro de cuántos partidos podré ver", comentó el pontífice.

Perú, uno de los países con los que mantiene un fuerte vínculo personal, no logró clasificarse para la cita mundialista.

Una visita histórica a España

El viaje de León XIV incluirá actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Se trata de una de las visitas pastorales más importantes de su pontificado y contará con numerosos encuentros multitudinarios.

Uno de los eventos más esperados tendrá lugar el próximo lunes en el estadio Santiago Bernabéu, donde el pontífice encabezará una reunión con miembros de distintas diócesis de Madrid.

La elección del estadio del Real Madrid como escenario de uno de los actos centrales de la visita añade un ingrediente especial después de las declaraciones que confirmaron la simpatía de Robert Prevost por el conjunto merengue.