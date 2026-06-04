José Luis Rodríguez Zapatero declina invitación para acudir a acto con el Papa, en medio de presión judicial

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, asistió al primer aniversario de la tragedia en el complejo cultural y arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el 29 de octubre de 2025.

MADRID .- José Luis Rodríguez Zapatero declinó la invitación que extendió la Cámara de Diputados a todos los expresidentes de gobierno de España para acudir al acto formal con el Papa León XIV que se realizará en el Congreso el lunes próximo.

Rodríguez Zapatero estará concentrando en armar su defensa frente al proceso judicial en el que se le imputó por tráfico de influencias y falsificación de documentación en una red de lavado de dinero detectada a partir del rescate de la aerolínea Plus Ultra, en 2021, según se informó.

El Papa tiene prevista su visita a España desde el sábado 6 hasta el 12 de junio en el primer viaje apostólico a este país desde 2011 y en su agenda está pautado el acto en el Congreso al que tampoco asistirá el expresidente Felipe González.

Rodríguez Zapatero bajo presión judicial

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la causa judicial, citó al expresidente para los días 17 y 18 junio para que declare sobre la investigación que le implica en el manejo de la organización criminal a través de su operador Jesús Martínez, ya detenido.

Desde el lunes 8 contaría apenas con 10 días para responder ante el juez sobre los cargos fundados en hallazgos de la Policía Nacional y que están plasmados en la decisión judicial de más de 80 páginas y por la cual hay más de 60 personas españolas, venezolanas, españolas y panameñas investigadas.

Rodríguez Zapatero descartó que su caso obedezca a una conspiración contra el PSOE, no obstante estaría convencido de que aclarará su situación, según dijo uno de los juristas cercanos al expresidente a un medio español.

En busca de la nulidad del proceso

Según una versión, el socialista español “está preparando muy bien su comparecencia” y va a insistir en buscar la nulidad de las actuaciones judiciales.

Una de ellas, se informó, es que EEUU no habría cumplido con los requerimientos legales en el procedimiento del Departamento de Seguridad Nacional de desencriptar el móvil del venezolano Rodolfo Reyes, accionista principal de Plus Ultra, lo que posibilitó la imputación del expresidente.

Sin embargo, el 20 de mayo pasado el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que colaboró con la Policía Nacional de España sobre el caso, en un comunicado enviado a los medios.

“Si bien no podemos comentar sobre los detalles específicos de la investigación criminal en este momento, el DHS sigue comprometido a trabajar con sus socios internacionales para combatir el crimen global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho”, señaló el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNN en Español (@cnnee)

FUENTE: Con información abc.es, elmundo.es, cnnenespañol