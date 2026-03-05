Ferrari busca renacer en la Fórmula 1 con Hamilton y Leclerc en la temporada 2026

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, posa para un retrato antes del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Albert Park de Melbourne el 5 de marzo de 2026.

La histórica escudería Ferrari afronta la temporada 2026 de Fórmula 1 con una mezcla de prudencia y optimismo, con la esperanza de volver a pelear por el campeonato después de casi dos décadas sin títulos de constructores, el último conseguido en 2008.

El equipo italiano llega al inicio del campeonato, que arranca este fin de semana con el Gran Premio de Australia en Melbourne, tras unos tests de pretemporada en Baréin que dejaron buenas sensaciones, aunque dentro del equipo prefieren mantener la cautela.

Ni el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, ni Charles Leclerc, ni el director del equipo Frédéric Vasseur han querido sacar conclusiones definitivas sobre el nuevo SF-26, un monoplaza completamente rediseñado en motor, chasis y aerodinámica para adaptarse al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

“Las condiciones en los ensayos nunca son realmente representativas y Melbourne será la primera ocasión real de medir nuestra competitividad frente a nuestros rivales”, explicó Vasseur en un comunicado previo al inicio de la temporada.

El ingeniero francés subrayó que todavía existen muchas incógnitas: “Afrontamos este fin de semana con concentración y humildad”.

hamiltonferrariprimeraprac.jpg El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. AFP / Federico SCOPPA

haml7onferr.jpg El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025. AFP / Giuseppe CACACE

Hamilton se siente más conectado con el nuevo Ferrari

Lewis Hamilton, que afronta su segunda temporada con la Scuderia a los 41 años, se mostró relajado durante la pretemporada y expresó su entusiasmo por el nuevo coche.

El piloto británico aseguró que el SF-26 tiene “un poco de mi ADN”, algo que le hace sentirse mucho más cómodo que con el monoplaza de 2025, temporada en la que vivió un año muy complicado sin lograr podios.

Pese a ello, Hamilton evitó hablar de su posible octavo título mundial, que lo convertiría en el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Leclerc también ilusiona tras los tests en Baréin

Por su parte, Charles Leclerc, de 28 años, también aparece entre los pilotos a seguir tras destacar en las pruebas de Baréin, donde acumuló muchas vueltas y marcó el mejor tiempo de la pretemporada, con un registro ligeramente inferior al 1:32.

Sin embargo, el piloto monegasco prefirió mantener la cautela.

“Todo el mundo oculta sus cartas”, señaló Leclerc, comparando la pretemporada con una partida de póker en la que los equipos evitan mostrar su verdadero potencial.

Los rivales ven fuerte a Ferrari

Mientras Ferrari se mantiene prudente, algunos de sus principales rivales han elogiado el rendimiento de la Scuderia.

El CEO de McLaren, Zak Brown —cuyo equipo fue campeón en 2025—, aseguró que Ferrari estará entre los equipos más fuertes.

“Estamos en el top 4. No en cabeza, pero la temporada será larga. Los tipos de rojo y los tipos de gris plateado son muy sólidos”, afirmó en referencia a Ferrari y Mercedes.

También desde Mercedes, el joven talento italiano Andrea Kimi Antonelli, de 19 años, consideró que Ferrari será “muy competitivo”. Por su parte, el piloto de Red Bull Isack Hadjar señaló que Leclerc podría ser el rival a batir.

Ferrari, una leyenda de la Fórmula 1

Fundada por Enzo Ferrari, la Scuderia es el equipo más histórico de la Fórmula 1. Ha participado en todos los campeonatos desde 1950 y acumula una de las trayectorias más exitosas del automovilismo.

En más de siete décadas, Ferrari ha conquistado 16 títulos de constructores y 15 campeonatos de pilotos, incluyendo los siete de Michael Schumacher.

Por sus filas también pasaron leyendas como Juan Manuel Fangio, Niki Lauda y Kimi Räikkönen, este último el último piloto en ganar un título mundial con Ferrari, en 2007.

Según datos del propio equipo, Ferrari ha disputado 1.122 Grandes Premios, con 248 victorias y 836 podios, cifras que reflejan su enorme legado en la Fórmula 1.