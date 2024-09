Leyenda de los Dolphins de Miami fallece a los 77 años

"Más allá del campo, Mercury era un padre devoto, un hermano amoroso, un amigo leal y un pilar en la comunidad", escribió su familia en un comunicado. "Su presencia se extendió mucho más allá del fútbol, ya que tocó las vidas de muchos a lo largo de su tiempo en Miami".

Morris fue el mediocampista titular y uno de los tres corredores a los que el entrenador de los Dolphins, Don Shula, utilizó en las temporadas consecutivas de Miami de 1972 y 1973, junto con el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional Larry Csonka y Jim Kiick. Morris lideró a los Dolphins en touchdowns por tierra en ambas temporadas, terminando con 12 en 1972 y luego 10 más en 1973.

Esas dos temporadas, la mejor en la historia de los Dolphins, también fueron las mejores de los ocho años de carrera de Morris. Corrió para un récord personal de 1,000 yardas en 1972, luego corrió para 954 más junto con un mejor 6.4 yardas por acarreo la temporada siguiente.

"Creo que Shula le dio a todos un tipo diferente de dirección y propósito siendo entrenado por este tipo", dijo Morris en 2008. "Éramos gente de clase media y fanáticos de clase media, y Shula era un trabajador de cuello azul. Y tenía una especie de ética de trabajo que realmente te permitía ver que si trabajas duro y haces lo que se supone que debes hacer, entonces las cosas van a salir para ti, no todo el tiempo, pero te adaptas a eso y haces lo que es necesario para tratar de hacer lo mejor que puedas.

Morris no ocultó estar lleno de orgullo por los Dolphins de 1972 siendo el primer, y aún único, equipo invicto y desatado en la historia de la NFL, logrando una temporada perfecta.

También trató de dejar esto claro: No, los Dolphins no estaban enraizando a los equipos que estuvieron cerca de igualar su hazaña de perfección y no tenían champán en el hielo esperando el momento en que el último equipo invicto en una temporada sea derrotado.

"Y para el récord, WE DO NOT TOAST cada vez que un equipo invicto pierde", publicó Morris en las redes sociales en 2015, cuando los Carolina Panthers liderados por Cam Newton comenzaron 14-0 antes de perder el penúltimo juego de su temporada regular. "No hay champán en mi copa, ¡solo guisante de jengibre seco de Canadá! ¡Ja!".

Ese sentido del humor también se dirigió a sus amados Dolphins a veces. Cuando Miami tenía marca de 0-8 en la temporada 2007, en su camino hacia un inicio de 0-13 y un récord de 1-15, Morris ofreció otra de sus muchas bromas memorables.

"Los Dolphins no me están avergonzando, porque nuestro récord está en la cima del montón", dijo Morris. "Ese no es mi equipo. La gente dice: "Tu equipo está haciendo el mal". Yo digo: "Todo mi equipo tiene tarjetas AARP".

Morris tuvo algunas luchas personales después de que terminó su carrera futbolística, sobre todo fue condenado a 20 años de prisión después de su condena en 1982 por cargos de tráfico de cocaína. Luchó contra la condena, admitiendo que consumía cocaína, en parte para lidiar con numerosas lesiones persistentes, pero nunca vendió la droga. Su condena fue revocada por la Corte Suprema de Florida en 1986 y Morris se convirtió en un orador motivacional instando a las personas a evitar las drogas.

"¿Estaba amargado? En realidad no", escribió Morris en su libro "Against The Grain", publicado en 1998. "No recomendaría tres días en la cárcel a nadie, y mucho menos tres años. Pero debo ser honesto: necesitaba pasar por lo que hice para desarrollar el personaje que tenía cuando me convertí en un hombre libre.

Morris entró en el Paseo de la Fama de los Dolphins en 2013. Permanece cuarto en la lista de carreras de todos los tiempos del equipo con 3,877 yardas detrás de Csonka (6,737), Ricky Williams (6,436) y Ronnie Brown (4,815).

