Liga Femenina de Baloncesto: los equipos favoritos para la temporada 24-25

¿Qué equipos son los favoritos para hacerse con el torneo este año?

Algo que nos llama la atención respecto a la Liga Femenina Endesa, y es que en los últimos años se han repetido los campeonatos, por lo que de alguna forma podemos ver un claro favoritismo de quiénes podrían ganar esta edición.

El Uni Girona, el CB Avenida y el Valencia Basket han demostrado tener un nivel muy por encima al resto de equipos presentes en la tabla, y esto ha permitido que se hagan con la mayoría de torneos de los últimos 10 años, aunque el CB Avenida ha sido el máximo favorito por su participación.

Ahora la pregunta es, ¿podría seguir este legado que han ido construyendo estos tres equipos? Porque sin duda alguna, estos salen como favoritos para obtener el trofeo de esta temporada, especialmente el Valencia Basket, que ha ganado los dos últimos torneos.

Valencia Basket: Último campeón y ganador consecutivo

El Valencia Basket sale como el favorito para ganar el torneo este año. Y es que sin duda alguna lograr ganar un torneo repetidas veces es una gran ventaja. Si bien es algo que el CB Avenida y Uni Girona ya han hecho, el ver a otro equipo lograrlo es bastante interesante.

Y es que viendo la tabla de enfrentamientos, los equipos que llegan a las últimas instancias del torneo desde la temporada 14-15 son estos tres, y ahora que el Valencia está en un mejor momento, es bastante probable que estos sigan sorprendiendo a su afición con grandes resultados.

De momento, con 3 partidos disputados, el Valencia Basket se mantiene en la primera posición con +55 puntos a favor, demostrando ser uno de los equipos más fuertes de la liga y es seguro que esto seguirá siendo así por un par de fechas más.

CB Avenida: Un equipo con jerarquía

El subcampeón de las dos últimas ediciones y que no puede quedarse atrás en la lista de equipos favoritos para hacerse con el título esta temporada no es otro más que el CB Avenida.

Este equipo, similar a lo que es el Valencia en la actualidad, ha sido uno de los referentes del deporte en los últimos 10 años, donde ha ganado 5 títulos, siendo uno de los equipos más fuertes que tiene este torneo.

Además, el hecho de haber quedado subcampeón en las temporadas 22-23 y 23-24, nos permite ver que es un equipo con muchísimo potencial, y que sin duda alguna seguirá siendo parte de la élite de la Liga Femenina Endesa.

Uni Girona: Un gigante dormido

Pese a que el Uni Girona no ha ganado un torneo en los últimos años, esto no quiere decir que no haya demostrado ser un equipo consistente. Y es que antes de que el Valencia tomará tanto impulsó, el Girona era el rival acérrimo del CB Avenida.

Sin embargo, con un nuevo gigante presente, el Uni Girona ha ido quedando un poco desplazado, pero esto no quiere decir que hayan bajado su nivel competitivo o que ahora sea un equipo inferior a años anteriores.

Realmente, el hecho de tener 3 equipos con tan buen nivel hace la Liga Femenina Endesa más interesante, y el Uni Girona luchará este año por conseguir el trofeo, luego de cinco años sin haber podido conseguir la máxima gloria.



