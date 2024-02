Lionel Messi compra un artículo de cocina a un fan por Instagram

Guillermo Fernández, de labohierro, el dueño del negocio familiar en San Miguel (Argentina), se encontró con un inesperado mensaje a través de Instagram. Según las capturas que exhibieron en un video, era el propio Messi pidiéndole una parilla y tomaba como referencia la de un amigo que le compró y vive en Miami. El capitán de la selección albiceleste también quería el envío.

La emoción fue tal que decidieron cumplir con el pedido y además enviarle una de regalo, más chica y personalizada, con motivos de la selección argentina. Tal como pasó con el negocio de churros, Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, no tuvieron problemas en que los emprendedores hicieran públicos los chats. Desde entonces, les cambió la vida.

“Hasta hace dos días mi taller era una cosa y hoy estoy está explotando de gente que me compra productos”, relató el comerciante a distintos medios argentino que se hacen eco de la noticia. Al día de hoy, y tras ocho años de trabajo, la cuenta @labohierro tiene más de 120.000 seguidores en Instagram.

Embed - Gette Sports on Instagram: "Imagínate que Messi te escriba en Instagram para encargarte una parrilla Un emprendimiento recibió un mensaje de Lionel Messi pidiéndoles una parrilla en diciembre del año pasado: “Hola, hace poco un amigo te compro y se la mandaste acá a Miami, quería ver si te podía pedir otra más grande y mandarla al mismo lugar”. Guillermo, el emprendedor, le fabricó "La parrilla del Capitán", con mucha pasión y dedicación: "Todavía estoy emocionado. Mucha gente me está escribiendo y comprando productos. Le pusimos mucho esfuerzo a esto, me siento muy feliz". @leomessi, el más argentino y humilde de todos nosotros. @labohierro "