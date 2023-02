El béisbol es más un juego global que nunca, y eso está probado en las listas: hay 67 MLB All-Stars, 186 jugadores en listas de 40 hombres y 332 jugadores bajo contrato con equipos de grandes ligas. De los cuales, Estados Unidos cuenta con: 24 All-Stars y 4 MVP.

Lista de EEUU

Receptores: Kyle Higashioka (Yankees), JT Realmuto (Phillies), Will Smith (Dodgers).

Infielders: Pete Alonso (Mets), Tim Anderson (Medias Blancas), Nolan Arenado (Cardenales), Paul Goldschmidt (Cardenales), Trea Turner (Phillies), Bobby Witt Jr. (Reales).

Jardineros: Mookie Betts (Dodgers), Jeff McNeil (Mets), Cedric Mullins (Orioles), Kyle Schwarber (Phillies), Mike Trout (Ángeles), Kyle Tucker (Astros).

Lanzadores: Jason Adam (Rays), Daniel Bard (Rockies), David Bednar (Piratas), Nestor Cortés^ (Yankees), Kendall Graveman (Medias Blancas), Merrill Kelly (D-backs), Clayton Kershaw^ (Dodgers), Lance Lynn (Medias Blancas), Miles Mikolas (Cardenales), Adam Ottavino (Mets), Ryan Pressly (Astros), Brooks Raley^ (Mets) , Brady Singer (Reales), Adam Wainwright (Cardenales), Devin Williams (Cerveceros).

Lista de México

Pitchers: Erubiel Armenta (Filis de Filadelfia), Javier Assad (Cachorros de Chicago), Luis Cessa (Rojos de Cincinnati), Jesús Cruz (Filis), Giovanny Gallegos (Cardenales de San Luis), Adrián Martínez (Atléticos de Oakland), Gerardo Reyes (Angelinos de Los Ángeles), Wilmer Ríos (Rojos de Cincinnati), JoJo Romero (Cardenales), Jake Sánchez (Padres de San Diego), Patrick Sandoval (Angelinos), Julio Urías (Dodgers), José Urquidy (Astros de Houston), César Vargas (Sultanes de Monterrey), Taijuan Walker (Filis), Samuel Zazueta (Toros de Tijuana).

Catchers: Austin Barnes (Dodgers), Alejandro Kirk (Azulejos).

Infielders: Jonathan Aranda (Rays de Tampa Bay), Isaac Paredes (Rays), Rowdy Téllez (Cerveceros de Milwaukee), Alan Trejo (Rockies de Colorado), Luis Urías (Cerveceros) y Roberto Valenzuela (Sultanes).

Jardineros: Randy Arozarena (Rays), José Cardona (Sultanes), Jarren Durán (Medias Rojas), Joey Meneses (Nacionales de Washington), Alek Thomas (Diamondbacks de Arizona), Alex Verdugo (Medias Rojas).

Lista de Colombia

Infielders: Jordan Díaz, Dayan Frías, Evan Mendoza, Fabián Pertuz, Adrián Sánchez, Donovan Solano, Giovanni Urshela

Receptores: Jorge Alfaro, Gustavo Campero, Elias Díaz.

Jardineros: Jesús Marriaga, Óscar Mercado, Tito Polo, Harold Ramírez

Lanzadores: Elkin Alcala, LD, Adrián Almeida, LZ, Hugo Beltrán, LD, Danis Correa, LD, Nabil Crismatt, LD, William Cuevas, LD, Luis de Ávila, LZ, Luis Escobar, LD, Rubén Galindo, LD, Pedro García, LD, Río Gómez, LZ, Yapson Gómez, LZ, Tayron Guerrero, LD, Jasier Herrera, LD, Santiago Florez, LD, Jeffry Niño, LD, Carlos Ocampo, LD, José Quintana, LZ, Jhon Romero, LD, Reiver Sanmartín, LZ, Julio Teherán, LD, José Torres, LZ, Ezquiel Zabaleta, LD, Guillermo Zúñiga, LD.

Lista de Canadá:

Receptores: Kellin Deglan , Bo Naylor (Guardianes), Andrew Yerzy

Jugadores de cuadro: Freddie Freeman (Dodgers), Edouard Julien (Mellizos), Otto Lopez (Blue Jays), Abraham Toro (Cerveceros), Damiano Palmegiani (Blue Jays), Jared Young (Cachorros).

Jardineros: Owen Caissie (Cachorros), Denzel Clarke (A's), Tyler O'Neill (Cardenales), Jacob Robson.

Lanzadores: Andrew Albers, Phillippe Aumont , John Axford , Matt Brash (Mariners), Mitch Bratt (Rangers), Trevor Brigden (Rays), Indigo Diaz (Yankees), RJ Freure , Adam Loewen , Scott Mathieson , Nick Pivetta ( Medias Rojas), Cal Quantrill (Guardianes), Evan Rutckyj, Noah Skirrow (Phillies), Cade Smith (Guardianes), Curtis Taylor (Cachorros), Rob Zastryzny (Piratas).

Lista de Gran Bretaña:

Infielders: Alex Crosby, (Utility), Lucius Fox, Bertram (BJ) Murray, Darnell Sweeney, (Utility), Nick Ward, Justin Wylie.

Receptores: Harrison Ford, Jamie Ritchie

Jardineros: D'Shawn Knowles, Matt Koperniak, Anfernee Seymour, Trayce Thompson, Chávez Young

Lanzadores: Donovan Benoit, LD, Malik Binns, LD, Richard Brereton, LD, Daniel Cooper, LD, Jacob Esch, LD, Chávez Fernander, LD, Ian Gibaut, LD, Gunnar Groen, LD, Joseph King, LD, Ryan Long, LD, Mckenzie Mills, LD, Akeel Morris, LD, Branden Noriega, LZ, Camrin Opp, LZ, Michael Petersen, LD, Michael Roth, LZ, Andre Scrubb, LD, Jack Seppings, LD, Matteo Sollecito, LD, Graham Spraker, LD, Tahnaj Thomas, LD, Tyler Viza, LD, Alex Webb, LD, Vance Worley, LD.

Lista de Puerto Rico:

Receptores: Martín Maldonado (Astros), MJ Melendez (Royals), Christian Vázquez (Mellizos).

Infielders: Javier Báez (Tigers), Edwin Díaz (Red Sox), Kiké Hernández (Red Sox), Francisco Lindor (Mets), Vimael Machín (Phillies), Jose Miranda (Mellizos), Emmanuel Rivera (D-backs), Neftali Soto.

Jardineros: Henry Ramos (Rojos), Eddie Rosario (Bravos), Nelson Velázquez (Cachorros).

Lanzadores: José Berríos (Blue Jays), Fernando Cruz (Reds), José De León (Twins), Alexis Díaz (Reds), Edwin Díaz (Mets), Dominic Hamel (Mets), Jorge López (Twins), Anthony Maldonado (Marlins ), Jovani Moran (Mellizos), Nicholas Padilla (Medias Blancas), Emilio Pagán (Mellizos), Yacksel Ríos (Bravos), Dereck Rodríguez (Mellizos), Héctor Santiago, Marcus Stroman (Cachorros), Duane Underwood Jr. (Piratas).

Lista de Venezuela:

Lanzadores: José Alvarado (Filadelfia), Luis Garcia (Houston), Pablo López (Minnesota), Jesús Luzardo (Miami), Germán Márquez (Colorado), Martín Pérez (Texas), José Quijada (Anaheim), Eduardo Rodríguez (Detroit), José Ruiz (Medias Blancas, Chicago); Ranger Suárez (Filadelfia); además de Andrés Machado, de la organización de Washington; Darwinzon Hernández, de la organización de Baltimore; Carlos Hernández, de la organización de Kansas City, Jhoulis Chacín, que juega para la organización de Milwaukee, y Silvino Bracho, invitado a los entrenamientos primaverales de Cincinnati.

Receptores: Omar Narváez (Mets, Nueva York), Salvador Pérez (Kansas City)) y Robinson Chirinos (que la temporada pasada jugó con Baltimore).

Infielders: José Altuve (Houston) , Miguel Cabrera (Detroit), Luis Arráez (Miami), Eduardo Escobar (Mets), Andrés Giménez (Cleveland), Luis Rengifo (Anaheim), Miguel Rojas (Dodgers de Los Ángeles), Eugenio Suárez (Seattle) y Gleyber Torres (Yanquis).

Jardineros: Acuña Jr. (Atlanta), David Peralta (Tampa Bay) y Anthony Santander (Baltimore).

Lista de República Dominicana:

Receptores: Francisco Mejía (Rays), Gary Sánchez (Mellizos)

Infielders: Willy Adames (Cerveceros), Robinson Canó, Rafael Devers (Medias Rojas), Wander Franco (Rays), Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays), Manny Machado (Padres), Ketel Marte (D-backs), Jeremy Peña ( Astros), Jean Segura (Marlins), Nelson Cruz (Padres).

Jardineros: Teoscar Hernández (Mariners), Eloy Jiménez (Medias Blancas), Julio Rodríguez (Mariners), Juan Soto (Padres).

Lanzadores: Bryan Abreu (Astros), Sandy Alcantara (Marlins), Ronel Blanco (Astros), Génesis Cabrera (Cardenales), Diego Castillo (Marineros), Roansy Contreras (Piratas), Johnny Cueto (Marlins), Enyel De Los Santos ( Guardianes), Camilo Doval (Gigantes), Carlos Estévez (Ángeles), Jarlín García (Piratas), Luis García (Padres), Yimi García (Azulejos), Cristian Javier (Astros), José Leclerc (Rangers), Rafael Montero ( Astros), Héctor Neris (Astros), Joel Payamps (Cerveceros), Gregory Soto (Filis), César Valdez (Ángeles).

Lista de Israel:

Infielders: Zack Gelof, Spencer Horwitz, Ty Kelly, Assaf Lowengart, Noah Mendlinger, Matt Mervis, Danny Valencia, Michael Wielansky

Receptores: Jakob Goldfarb, Ryan Lavarnway, Garrett Stubbs

Jardineros: Alex Dickerson, Joc Pederson

Lanzadores: Jake Bird, LD, Richard Bleier, LZ, Daniel Federman, LD, Jake Fishman, LZ, Brandon Gold, LD, Colton Gordon, LZ, Andrew Gross, LD, Jake Kalish, LZ, Rob Kaminsky, LZ, Alex Katz, LZ, Adam Kolarek, LZ, Evan Kravetz, LZ, Dean Kremer, LD, Shlomo Lipetz, LD, Jake Miednik, LZ, Kyle Molnar, LD, Bubby Rossman, LD, Jacob Steinmetz, LD, Robert Stock, LD, Joey Wagman, LD, Zachary Weiss, LD, Josh Wolf, LD.

Lista de Nicaragua:

Infielders: Benjamin Alegría, Alex Blandino, Cheslor Cuthbert, Brandon Leyton, Iván Marín, Elián Miranda, Juan Diego Montes, Milkar Pérez, Wuillians Vásquez.

Receptores: Rodolfo Bone, Melvin Novoa

Jardineros: Isaac Benard, Sandy Bermúdez, Dwight Britton, Norlando Valle

Lanzadores: Joaquín Acuña, LD, Leonardo Crawford, LZ, Fidencio Flores, LD, Kevin Gadea, LD, Osman Gutiérrez, LD, Duque Hebbert, LD, Jonathan Loáisiga, LD, Ronald Medrano, LD, Erasmo Ramírez, LD, Juan Carlos Ramírez, LD, Roniel Raudes, LD, Carlos Rodríguez, LD, Carlos Teller, LZ, Junior Téllez , LD, Rodney Theophile, LD.

Lista de Japón:

Infielders: Sosuke Genda, Shugo Maki, Munetaka Murakami, Takumu Nakano, Kazuma Okamoto, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Tetsuto Yamada, Hotaka Yamakawa.

Receptores: Yuhei Nakamura, Takumi Oshiro, Takuya Kai.

Jardineros: Kensuke Kondo, Lars Nootbaar, Masataka Yoshida.

Lanzadores: Yu Darvish, LD, Shota Imanaga, LZ, Hiromi Itoh, LD, Ryoji Kuribayashi, LD, Yuki Matsui, LZ, Hiroya Miyagi, LZ, Shohei Ohtani, LD (También fungirá como bateador), Taisei Ota, LD, Roki Sasaki, LD, Hiroto Takahashi, LD, Keiji Takahashi, LZ, Shosei Togo, LD, Yuki Udagawa, LD, Yoshinobu Yamamoto, LD, Atsuki Yuasa, LD.

Lista de Corea del Sur:

Infielders: Jeong Choi, Tommy Edman, Baekho Kang, Ha Seong Kim, Hyeseong Kim, Ji Hwan Oh, Byungho Park

Receptores: Ji Young Lee, Euiji Yang

Jardineros: Ji Hoon Choi, Hyunsoo Kim, Jung-Hoo Lee, Sungbum Na, Hae Min Park, Kunwoo Park

Lanzadores: Woosuk Go, LD, Been Gwak, LD, Cheol Won Jeong, LD, Wooyoung Jung, P, Kwanghyun Kim, LZ, Wonjung Kim, LD, Yun Sik Kim, LD, Youngpyo Ko, LD, Changmo Koo, LD, Euilee Lee, LD, Youngchan Lee, LD, Sewoong Park, LD, Hyeongjun So, LD, Taein Won, LD, Hyeonjong Yang, LZ.

Lista de Australia:

Infielders: Jake Bowey, Jarryd Dale, Darryl George, Robert Glendinning, Logan Wade, Rixon Wingrove, Liam Spence.

Receptores: Ryan Battaglia, Jordan Mcardle, Robert Perkins, Alex Hall.

Jardineros: Ulrich Bojarski, Andrew Campbell, Aaron Whitefield

Lanzadores: Timothy Atherton, LD, Matthew Beattie, LD, Liam Doolan, LD, Kyle Glogoski, LD, Joshua Guyer, LD, Samuel Holland, LD, Jon Kennedy, LZ, Timothy Kennelly, LD, Steven Kent, LZ, Daniel Mcgrath, LZ, Mitchell Neunborn, LD, Jack O'Loughlin, LZ, Christopher Oxspring, LD, Warwick Saupold, LD, Will Sherriff, LZ, Joshua Tols, LZ, Blake Townsend, LZ, Todd Van Steensel, LD, Luke Wilkins, LD, Coen Wynne, LD.

Lista de China:

Infielders: Jie Cao, Ray Chang, Chen Chen, Yongkang Kou, Chenchen Luan, Jin Yang

Receptores: Ning Li, Yifan Li, Chen Chen.

Jardineros: Xiao Han, Pei Liang, Rongji Liang, Jinjun Luo, Yuheng Lyu, Yusuke Masago.

Lanzadores: Alan Carter, LD, Haicheng Gong, LD, Kwon Ju, LD, Qiang Lin, LZ, Xin Qi, LD, Changlong Su, LZ, Hailong Sun, LD, Weiyi Wang, LD, Xiang Wang, LZ, Yuchen Wang, LD, Jian Yi, LD, Hao Zhang, LD, Fuyang Zhao, LD, Chaoqun Zheng, LD.

Lista de República Checa:

Infielders: Willie Escala, Jakub Hajtmar, Marek Krejcirik, (Utility), Jakub Kubica, Vojtech Mensik, Milan Prokop, Filip Smola, Eric Sogard, Petr Zýma.

Receptores: Martin Cervenka, Martin Muzik, (También fungirá como utility), Daniel Vavruša

Jardineros: Marek Chlup, Arnost Dubovy, Jakub Grepl, Matej Mensik

Lanzadores: Jeff Barto, LZ, Filip Capka, LD, Tomas Duffek, LZ, Lukas Ercoli , LZ, Lukas Hlouch, LD, Michal Kovala , LD, David Mergans, LD, Marek Minarik , LD, Jan Novák, LZ, Daniel Padysak , LD, Ondej Satoria, LD, Martin Schneider, LD (También fungirá como infielder), Jan Tomek , LD, Boris Veerka , LD.

Lista de Panamá:

Infielders: Jonathan Arauz, Christian Bethancourt, José Caballero, Gerald Chin, Allen Córdoba, Edgar Muñoz, Rubén Tejada, Joshwan Wright

Receptores: Erasmo Caballero, Iván Herrera, Carlos Sánchez.

Jardineros: Luis Castillo, Leonard Jones, Rodrigo Orozco, José Ramos, Jhadiel Santamaría, Jhonny Santos.

Lanzadores: Harold Arauz, LD, Alberto Baldonado, LZ, Jaime Baría, LD, Miguel Cienfuegos, LZ, Randall Delgado, LD, James González, LZ, Severino González, LD, Javier Guerra, LD, Alberto Guerrero, LD, Matt Hardy, LD, Justin Lawrence, LD, Humberto Mejía, LD, Andy Otero, LZ, Wilfredo Pereira, LD.

Lista de Italia:

Infielders: David Owen Fletcher, Robel Estiwal García, Nicholas López, Miles James Mastrobuoni, Vincent Pasquantino, John Valente.

Receptores: Alberto Mineo, Dominic Okun Miroglio, Brett Charles Sullivan, Vito Joseph Friscia.

Jardineros: Benjamin Amadeo Deluzio, Dominic Paul Fletcher, Sal Frelick.

Lanzadores: Alex Bassani, LD, Joseph Carlo Biagini, LD, Matteo Bocchi, LD, Ryan Michael Castellani, LD, Tiago Da Silva, LD, Alessandro Ercolani, LD, Nicholas Fanti, LZ, Matthew Joseph Festa, LD, Samuel Joseph Gaviglio, LD, Matthew Harvey, LD, Joseph Peter La Sorsa, LZ, Braxton Ryan Lorenzini, LD, Joseph James Marciano, LZ, Brian Austin Marconi, LZ, Michael Nittoli, LD, Neil Andre Pallante, LD, Jeffrey Passantino, LD, Nicolo Pinazzi, LZ, Claudio Scotti, LD, Mitchell Anthony Stumpo, LD, Vincent Timpanelli, LD, Michele Antonio Vassalotti, LD, Stephen Woods, LD.

Lista de Cuba:

Infielders: Erisbel Arruebarrena, Dayán Garcia Ortega, Yurisbel Gracial García, Yadil Orestes Mujica Díaz, Yoán Moncada, Yadir Drake Domínguez, Andy Ibáñez.

Receptores: Ariel Martínez Marrero, Andrys Pérez García, Lorenzo Quintana Fernández, Luis Vicente Mateo Terry.

Jardineros: Yoenis Céspedes, Alfredo Despaigne Rodríguez, Yoelquis Guibert Steven, Luis Robert, Roel Santos Martínez.

Lanzadores: Frank Abel Álvarez Díaz, LD, Ronald Bolanos Coto, LD, Naykel Yoel Cruz Saldivar, LZ, Roenis Elías Leliebre, LZ, Onelki García, LZ, Elian Leyva Delgado, LD, Raidel Martínez Pérez, LD, Liván Moinello Pita, LZ, Yeudis Reyes Gamboa, LD, José Ramón Rodríguez Menéndez, LD, Yariel Rodríguez Yordi, LD, Miguel Romero, LD, Juan Carlos Viera Álvarez, LD, Yoennis Yera Montalvo, LZ.

Lista de Países Bajos:

Infielders: Xander Bogaerts, Mariekson Gregorius, Dwayne Kemp, Richard Palacios, Juremi Profar, Jonathan Schoop, Sharlon Schoop, Andrelton Simmons, Alexander Wiel.

Receptores: Sicnarf Loopstok, Dashenko Ricardo, Chadwick Tromp.

Jardineros: Wladimir Balentien, Rogear Bernadina, Ray-Patrick Didder, Joshua Palacios.

Lanzadores: Mike Bolsenbroek, LD, Dennis Burgersdijk, LD, Jiorgeny Casimiri, LD, Tom de Blok, LD, Aaron de Groot, LD, Jaydenn Estanista, LD, Dylan Farley, LZ, Wendell Floranus, LD, Arij Fransen, LD, Lars Huijer, LD, Ryan Huntington, LZ, Kenley Jansen, LD, Jair Jurrjens, LD, Antwone Kelly, LD, Kevin Kelly, LD, Shairon Martis, LD, Eric Méndez Matos, LD, Scott Prins, LD, Pedro Strop, LD, Juancarlos Sulbaran, LD, Franklin Van Gurp, LD, Derek West, LD.

Lista de Taiwán:

Infielders: Yu-Cheng Chang, Tsung-CheCheng, Kun-YuChiang, Kuo-Chen Fan, Li Lin, Tzu-Wei Lin, Wei-Chen Wang, Nien-Ting Wu.

Receptores: Kungkuan Giljegiljaw, Yu-Chieh Kao, Dai-An Lin.

Jardineros: Chen-Wei Chen, Chieh-Hsien Chen, Chin Cheng, Tien-Hsin Kuo, Po-Jung Wang.

Lanzadores: Kuan-Wei Chen, LD, Kuan-Yu Chen, LZ, Shih-Peng Chen, LZ, Yu-Hsun Chen, LD, Shao-Ching Chiang, LD, Chih-Wei Hu, LD, Tzu-Peng Huang, LD, Chen-Chang Lee, LD, Yen-Ching Lu, LZ, Chia-Hao Sung, LD, Kai-Wei Teng, LD, Jen-Ho Tseng, LD, Jyun-Yue Tseng, LD, Wei-Chung Wang, LZ.