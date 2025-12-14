Liverpool firma la paz con Salah tras victoria

El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.

LONDRES.- Una semana después del decepcionante empate 3-3 en Leeds y de las posteriores declaraciones incendiarias de Mohamed Salah , el Liverpool venció este sábado 2-0 al Brighton , con el egipcio como protagonista, durante la decimosexta jornada de la Premier League , en la que el líder Arsenal sufrió más de la cuenta contra el colista Wolverhampton .

El atacante egipcio, que tras ser suplente en tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán por la Liga de Campeones de Europa, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Hugo Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60').

Antes, el francés había abierto el marcador a los 45 segundos, asistido por el inglés Joe Gomez, quien tuvo que retirarse por lesión (26'), propiciando así la entrada de Salah al campo.

Su asistencia a Ekitike supuso su participación número 277 de gol con el Liverpool en Premier League (188 goles y 89 asistencias), un récord para un solo jugador con un único equipo.

"Mohamed es un gran, gran profesional", declaró Ekitike a la BBC. "Le miro como un ejemplo. Se puede ver lo mucho que está involucrado en goles y asistencias".

Salah, "una leyenda"

"Es una leyenda aquí. Compartir el campo con él es una bendición. Es el tipo de jugador que hace que nos guste el fútbol", añadió el ariete francés, que suma ya 7 goles en el campeonato.

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero, servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3').

Este será el último partido del egipcio con su club al menos hasta mediados de enero, ya que Salah pondrá rumbo esta semana a la Copa Africana de Naciones con la selección de Egipto.

Más allá de la vuelta al césped del atacante, el resultado también fue positivo para los Reds, luego de dos empates consecutivos. Con 26 puntos, el Liverpool ocupa provisionalmente la sexta posición, a diez puntos del líder Arsenal.

