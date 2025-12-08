Mohamed Salah estalla contra Arne Slot y podría despedirse de Liverpool antes de la Copa Africana

El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.

Mohamed Salah sorprendió al mundo del fútbol con un duro mensaje contra el técnico Arne Slot , acusándolo de haberlo “tirado debajo del autobús” en medio de la mala racha del Liverpool . El egipcio, suplente por tercer partido consecutivo, insinuó que su futuro en Anfield podría terminar antes de lo esperado.

Tras el 3-3 ante Leeds en la Premier League , Salah explotó ante los periodistas y señaló directamente a la nueva dirección técnica:

“Parece que me han tirado debajo del autobús. Siento que quieren que yo sea el responsable de todo”.

El delantero, que no ingresó ni como suplente, aseguró que recibió “promesas incumplidas” en verano y que su relación con Slot se ha deteriorado por completo:

“De repente ya no tengo relación con el entrenador. No sé qué ocurrió”.

Camino a la Copa Africana… ¿y despedida?

Salah viajará a la Copa Africana de Naciones tras el próximo compromiso ante Brighton y dejó abierta una puerta que preocupa a los aficionados:

“Iré a Anfield a despedirme de los fans. No sé qué va a pasar después”.

Un ícono que podría irse

Salah es el tercer máximo goleador histórico del Liverpool, con 250 goles en 420 partidos, pero su rendimiento durante la mala racha del equipo ha sido irregular y la tensión interna parece haber llegado a su límite.

Liverpool en caída libre

Con solo dos triunfos en los últimos diez partidos de Premier, el equipo de Slot ha caído hasta la octava posición, situación impensada hace apenas unos meses.