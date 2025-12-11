jueves 11  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Real Madrid se hunde y no encuentra luz en el horizonte

Después de una nueva derrota, ahora en Champions League contra el Manchester City, el Real Madrid visitará al Alavés con una crisis defensiva severa

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Pese a mostrar una leve mejoría contra el Manchester City el miércoles, el Real Madrid de Xabi Alonso volvió a perder 2-1 y quedó en una situación límite antes de su visita el domingo al Alavés: dos victorias en los últimos ocho partidos y sin defensas disponibles.

Dean Huijsen, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy e incluso Eduardo Camavinga, que podría actuar de lateral izquierdo, están de baja por lesión y salvo el primero no llegarán a Vitoria.

Lee además
El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.
FÚTBOL

Xabi Alonso resta importancia a los rumores sobre su futuro en el Real Madrid
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid regresa al camino del triunfo con goleada en San Mamés

Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados en la última jornada en la derrota 2-0 frente al Celta y tampoco estarán disponibles, por lo que Alonso sólo cuenta con dos defensores sanos: Antonio Rüdiger y Raúl Asencio, que tendrán que formar el eje central, seguramente con Federico Valverde a la derecha y para el costado izquierdo tendrá que tirar seguramente de algún jugador del filial.

"El equipo no ha perdido la cara"

En plena crisis de resultados, después de haber cedido el liderato a su gran rival, el Barcelona, y con el técnico tolosarra muy cuestionado, el Real Madrid está obligado a ganar en su visita a Vitoria el domingo para desactivar la crisis.

El miércoles, contra el Manchester City, el equipo al menos dio una mejor imagen que en las semanas precedentes: "El equipo no ha perdido la cara con todas las dificultades con las que estamos conviviendo, como las lesiones", destacó Alonso tras la última derrota en Champions.

Embed

¿Será el partido contra el City el punto de inflexión de la temporada para el club blanco? "El tiempo lo dirá. El resultado está muy reciente, pero hoy el equipo lo ha intentado y ha habido fases en las que hemos jugado bien. La intención de querer competir, de querer jugar y de ir a por el partido", añadió el técnico.

Mbappé es duda

Por si los problemas en defensa no fueran suficientes, Alonso tendrá la duda de Kylian Mbappé, que el miércoles no jugó por unas molestias en la rodilla.

El francés ha anotado esta temporada 25 de los 45 goles marcados por el equipo, más del 50%.

El brasileño Vinicius, segundo máximo goleador con 5 dianas, lleva doce partidos sin ver puerta, y su compatriota Rodrygo, autor del único gol contra el City, no marcaba desde marzo y su último tanto en LaLiga fue el 19 de enero pasado.

Embed

Otro brasileño, el joven Endrick, que en enero podría marcharse cedido, volvió a disfrutar de unos minutos contra el City tras haber jugado un total de once minutos en lo que iba de temporada, pero tampoco estará en Vitoria ya que fue expulsado por protestar desde el banquillo contra el Celta.

El Barcelona, que aventaja a los blancos en cuatro puntos, tiene todo a favor para irse a dormir el sábado con una diferencia mayor, pues recibirá al Osasuna, mientras que el Atlético, que necesita ganar para no seguir descolgándose (4º a 9 del líder) recibe al Valencia.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid sufre otro descalabro incomprensible en LaLiga

Real Madrid confirma la baja por varios meses de uno de sus defensores

Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial. video
PÁNICO

Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Te puede interesar

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos caminan por la pista tras llegar a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca en Ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 2024, durante el último vuelo de deportados del año.
MIGRACIÓN

EEUU informa que unos 2.5 millones de inmigrantes han abandonado el país en 2025