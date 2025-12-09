Arne Slot niega ruptura con Mohamed Salah en medio de la crisis del Liverpool

Mohamed Salah puso en seria duda su futuro en el Liverpool tras afirmar que lo habían convertido en el chivo expiatorio del desastroso rendimiento del campeón de la Premier League esta temporada.

El delantero egipcio número 11 del Liverpool, Mohamed Salah (C), asiste a un entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva en Kirkby, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de diciembre de 2025, en vísperas del partido de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán en Milán.

Liverpool atraviesa una etapa complicada, pero el foco mediático apunta especialmente a la tensión entre Arne Slot y Mohamed Salah , luego de que el delantero egipcio quedara fuera de la convocatoria para enfrentar al Inter de Milán en la Champions League .

El atacante no viajó a Italia pese a ejercitarse horas antes con el primer equipo. Según medios ingleses, Salah expresó sentirse “lanzado bajo el autobús” y aseguró no tener relación con Slot, tras ser suplente por tercer encuentro consecutivo, incluido el 3-3 ante Leeds.

Slot asegura que la relación no está rota

El entrenador neerlandés negó cualquier quiebre interno:

“Eso no es lo que yo siento, pero él tiene derecho a sentir lo que siente”, afirmó Slot ante aficionados.

Además, añadió que el jugador “no tiene derecho a compartirlo con la prensa”, dejando clara su molestia por las declaraciones públicas del egipcio.

¿Último partido de Salah con Liverpool?

Consultado sobre si Salah podría haber jugado su último encuentro como red, Slot fue tajante:

“No tengo ni idea. No puedo responder a eso en este momento”.

Salah, figura histórica en horas bajas

Desde su llegada en 2017, Mohamed Salah suma 250 goles con Liverpool, es el futbolista mejor pagado en la historia del club y pieza fundamental en los dos títulos de Premier League y una Champions League conseguidos en Anfield.

Sin embargo, su rendimiento actual está lejos del nivel acostumbrado: apenas 4 goles en 13 partidos de la Premier League esta temporada

Liverpool en crisis competitiva

El equipo atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años:

9° en la Premier League

4 victorias en los últimos 15 encuentros

goleados 4-1 por PSV en Champions

solo 9 puntos que los dejan 13° en la clasificación europea

La presión sobre Slot aumenta mientras la figura del egipcio se ve envuelta en un conflicto interno que pone en duda su continuidad a corto plazo.