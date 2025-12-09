martes 9  de  diciembre 2025
Fútbol

Arne Slot niega ruptura con Mohamed Salah en medio de la crisis del Liverpool

Arne Slot niega ruptura con Mohamed Salah tras dejarlo fuera ante Inter en Champions, pese a las críticas del egipcio y la crisis del Liverpool.

El delantero egipcio número 11 del Liverpool, Mohamed Salah (C), asiste a un entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva en Kirkby, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de diciembre de 2025, en vísperas del partido de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán en Milán. Mohamed Salah puso en seria duda su futuro en el Liverpool tras afirmar que lo habían convertido en el chivo expiatorio del desastroso rendimiento del campeón de la Premier League esta temporada.

El delantero egipcio número 11 del Liverpool, Mohamed Salah (C), asiste a un entrenamiento del equipo en su ciudad deportiva en Kirkby, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 8 de diciembre de 2025, en vísperas del partido de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán en Milán.

Mohamed Salah puso en seria duda su futuro en el Liverpool tras afirmar que lo habían convertido en el chivo expiatorio del desastroso rendimiento del campeón de la Premier League esta temporada.

AFP / Paul Ellis
Por Pedro Felipe Hernández

Liverpool atraviesa una etapa complicada, pero el foco mediático apunta especialmente a la tensión entre Arne Slot y Mohamed Salah, luego de que el delantero egipcio quedara fuera de la convocatoria para enfrentar al Inter de Milán en la Champions League.

Salah fue descartado pese a entrenarse

El atacante no viajó a Italia pese a ejercitarse horas antes con el primer equipo. Según medios ingleses, Salah expresó sentirse “lanzado bajo el autobús” y aseguró no tener relación con Slot, tras ser suplente por tercer encuentro consecutivo, incluido el 3-3 ante Leeds.

Lee además
El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.
Fútbol

Mohamed Salah estalla contra Arne Slot y podría despedirse de Liverpool antes de la Copa Africana
Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
Fútbol

Lionel Messi gana el MVP de la MLS y hace historia con un premio consecutivo

Slot asegura que la relación no está rota

El entrenador neerlandés negó cualquier quiebre interno:

“Eso no es lo que yo siento, pero él tiene derecho a sentir lo que siente”, afirmó Slot ante aficionados.

Además, añadió que el jugador “no tiene derecho a compartirlo con la prensa”, dejando clara su molestia por las declaraciones públicas del egipcio.

¿Último partido de Salah con Liverpool?

Consultado sobre si Salah podría haber jugado su último encuentro como red, Slot fue tajante:

“No tengo ni idea. No puedo responder a eso en este momento”.

Salah, figura histórica en horas bajas

Desde su llegada en 2017, Mohamed Salah suma 250 goles con Liverpool, es el futbolista mejor pagado en la historia del club y pieza fundamental en los dos títulos de Premier League y una Champions League conseguidos en Anfield.

Sin embargo, su rendimiento actual está lejos del nivel acostumbrado: apenas 4 goles en 13 partidos de la Premier League esta temporada

Liverpool en crisis competitiva

El equipo atraviesa uno de los peores momentos de los últimos años:

9° en la Premier League

4 victorias en los últimos 15 encuentros

goleados 4-1 por PSV en Champions

solo 9 puntos que los dejan 13° en la clasificación europea

La presión sobre Slot aumenta mientras la figura del egipcio se ve envuelta en un conflicto interno que pone en duda su continuidad a corto plazo.

Temas
Te puede interesar

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami

Lo que se espera de la nueva temporada de la Fórmula 1 para el 2026

Luis Suárez, entre renovar con Inter Miami o regresar a Nacional: días decisivos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
RECHAZO

Casa Blanca califica como falso el informe sobre posible despido de la secretaria de Seguridad Nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eileen Higgins.
ELECCIONES

Eileen Higgins vota en el centro de Miami y apela a la integridad administrativa

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
SEGURIDAD

Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade