Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna y afianza el liderato

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.

BARCELONA.- El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona contra Osasuna , al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga para afianzar el liderato.

Con esta victoria, el Barça suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid , su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Alavés en Mendizorroza.

"Nos beneficia poner presión a los demás, porque ellos también tienen que ganar, pero no está en nuestra mano", declaró Hansi Flick en rueda de prensa tras el partido.

"Solo los puntos que sumemos dependen de nosotros. Si ganamos, eso sí está en nuestra mano. Esto es lo que puedo decir", señaló el entrenador en alusión a la situación que vive el Real Madrid, que sólo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos.

"Para mí, lo fundamental es ganar partidos y seguir con nuestra buena dinámica. Nos hemos recuperado y estamos casi al cien por cien, y eso es muy bueno de ver, porque ahí se nota la calidad del equipo", agregó el preparador alemán.

El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojillo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia la portería de Joan García.

La portería es "importante"

El VAR llegó a anular un tanto de Ferran Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada en el minuto 24.

Con una notable presencia cerca del último tercio, el Barça encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligó a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha (70'). Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar así a los hinchas blaugranas.

Osasuna empezó a buscar más el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo para que sentenciara el partido (86').

La escuadra navarra empató a uno con una jugada a balón parado, pero una falta sobre García invalidó el tanto.

"Tiene mucho mérito porque tenían un bloque muy junto y nos ha costado entrar, con paciencia y mucho balón", declaró Gerard Martín a Movistar+.

"La portería a cero siempre es importante, da estabilidad. Sabemos que los goles siempre llegan", prosiguió el defensa.

