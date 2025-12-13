sábado 13  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna y afianza el liderato

Con esta victoria, el Barcelona suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Alavés

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona contra Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga para afianzar el liderato.

Con esta victoria, el Barça suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará el domingo ante el Alavés en Mendizorroza.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (nº 10), celebra el primer gol de su equipo junto al centrocampista español Fermín López (nº 16) y el delantero inglés Marcus Rashford (nº 14) durante el partido de Liga contra el Elche CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, el 2 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Barcelona remonta ante el Alavés y vuelve a ser líder provisional
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, hace un gesto durante un partido ante el Mallorca, el 30 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona

"Nos beneficia poner presión a los demás, porque ellos también tienen que ganar, pero no está en nuestra mano", declaró Hansi Flick en rueda de prensa tras el partido.

"Solo los puntos que sumemos dependen de nosotros. Si ganamos, eso sí está en nuestra mano. Esto es lo que puedo decir", señaló el entrenador en alusión a la situación que vive el Real Madrid, que sólo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos.

"Para mí, lo fundamental es ganar partidos y seguir con nuestra buena dinámica. Nos hemos recuperado y estamos casi al cien por cien, y eso es muy bueno de ver, porque ahí se nota la calidad del equipo", agregó el preparador alemán.

El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojillo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia la portería de Joan García.

La portería es "importante"

El VAR llegó a anular un tanto de Ferran Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada en el minuto 24.

Con una notable presencia cerca del último tercio, el Barça encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligó a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha (70'). Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar así a los hinchas blaugranas.

Embed

Osasuna empezó a buscar más el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo para que sentenciara el partido (86').

La escuadra navarra empató a uno con una jugada a balón parado, pero una falta sobre García invalidó el tanto.

"Tiene mucho mérito porque tenían un bloque muy junto y nos ha costado entrar, con paciencia y mucho balón", declaró Gerard Martín a Movistar+.

"La portería a cero siempre es importante, da estabilidad. Sabemos que los goles siempre llegan", prosiguió el defensa.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Barcelona asegura estar en buen estado de ánimo: "Estoy fuerte"

Barcelona descarta a uno de los jugadores señalizados en la derrota en Champions

Exatacante del Real Madrid deja las puertas abiertas a un regreso a la selección de Francia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Be´eri, cruel asalto de Hamás.
MUNDO

Kibutz en Israel acuerda demoler casas dañadas en asalto de Hamás

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Organización de Naciones Unidas.
MUNDO

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

Farmacia en Cuba. 
CRISIS SANITARIA

Cuba: Aumentan a 47 las muertes por dengue y chikungunya