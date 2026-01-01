Liverpool retrocede una vez más en la Premier League tras empate en casa

El mediocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, durante un partido de la Premier League, el 1 de enero de 2026.

LONDRES.- El Liverpool inició el año 2026 con mal pie tras no pasar del empate 0-0 en casa este jueves ante el Leeds , en la 19ª fecha del campeonato inglés.

El vigente campeón de la Premier League no fue capaz de reflejar en el marcador su tímido, aunque constante, dominio del juego.

Los Reds, cuartos con 33 puntos, recortan una unidad respecto al Aston Villa (3º, 39 puntos), el último miembro del podio, que había perdido 4-1 el martes en Londres ante el líder Arsenal (45 puntos).

Manchester City (2º, 40 puntos) podía abrir un hueco con su vecino del norte de Inglaterra en caso de victoria este jueves ante el Sunderland (7º).

En Anfield, el Liverpool realizó una presentación insípida y poco alentadora, con escasos jugadores destacados, mientras su estrella egipcia Mohamed Salah se halla disputando la Copa de África con su selección.

Hugo Ekitiké (33') y Virgil van Dijk (70') protagonizaron sendas ocasiones, pero sus remates de cabeza no encontraron portería.

Aunque el Leeds se centró principalmente en defenderse, estuvo a punto de dar la campanada con un gol de Dominic Calvert-Lewin anulado por fuera de juego (81'). El delantero inglés había saltado al terreno de juego desde el banquillo pocos minutos antes.

El 16º de la Premier League encadenó este jueves su sexto partido consecutivo sin perder en liga.

El Liverpool había ganado sus tres últimos partidos en la Premier League. Sus próximos rivales serán Fulham y Arsenal.

Chelsea despide a su técnico

Trituradora de entrenadores, el club inglés Chelsea anunció este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge.

El divorcio se produce después de una primera temporada exitosa y de unas últimas semanas de tensión, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada", escribió en su comunicado el Chelsea, actual quinto clasificado en la Premier League, y campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes en 2025 con el técnico italiano.

