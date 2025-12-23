martes 23  de  diciembre 2025
Fútbol

Liverpool pierde a su máxima estrella por lesión

Alexander Isak, el atacante sueco del Liverpool que sufrió este fin de semana una fractura del peroné y que fue operado el lunes, estará de baja alrededor de dos meses

El delantero sueco #09 del Liverpool, Alexander Isak (C), es asistido fuera del campo por el personal médico después de lesionarse durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Liverpool en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero sueco #09 del Liverpool, Alexander Isak (C), es asistido fuera del campo por el personal médico después de lesionarse durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y el Liverpool en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres, el 20 de diciembre de 2025. 

JUSTIN TALLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Alexander Isak, el atacante sueco del Liverpool que sufrió este fin de semana una fractura del peroné y que fue operado el lunes, estará de baja alrededor de dos meses, estimó este martes su entrenador, Arne Slot.

El delantero de 26 años se lesionó el sábado al ser derribado por la defensa del Tottenham Micky van de Ven y abandonó el campo cojeando tras haber marcado el primer gol de la victoria 2-1 del Liverpool.

Lee además
Agentes de policía acordonaron el paso en Water Street, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 27 de mayo de 2025, después de que un coche arrollara a la multitud reunida para presenciar el desfile de la victoria de la Premier League en un autobús descapotable. La policía declaró el lunes que no estaba considerando un atropello en Liverpool, que dejó 27 hospitalizados, como acto terrorista, después de que un vehículo arrollara a la multitud que celebraba el título de la Premier League. Creemos que se trata de un incidente aislado y no estamos buscando a nadie más en relación con él, declaró la subdirectora de la Policía de Merseyside, Jenny Sims, en rueda de prensa, añadiendo que un británico de 53 años había sido detenido. 
JUICIO

Condena de 21 años y medio de prisión para el conductor que arrolló a multitud en Liverpool
El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Liverpool firma la paz con Salah tras victoria

"Esa entrada de Van de Ven, si la haces diez veces, en todas hay un riesgo grave de que el otro jugador sufra una lesión grave", criticó Slot.

El Liverpool indicó el lunes en un comunicado que Isak había sido operado de su lesión, un problema de tobillo que implicaba una fractura de peroné.

"Va a ser una lesión larga, para dos meses. Así que sí, para él es una grandísima decepción. Y por ello, también para nosotros", lamentó.

Esta lesión es un golpe duro para el delantero sueco, que llegó al Liverpool procedente del Newcastle en el último día del mercado de inicio de temporada por 125 millones de libras (168 millones de dólares).

Desde su fichaje, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas y solo marcó tres goles en dieciséis partidos.

El Liverpool tenía ya una ausencia importante en su ataque, la del egipcio Mohamed Salah, que está disputando con su selección de la Copa de África en Marruecos.

El neerlandés Cody Gakpo también está lesionado y no volverá a la competición hasta principios de enero.

Slot tiene por lo tanto que confiar en sus próximos partidos en el francés Hugo Ekitiké, que marcó cinco dianas en los cuatro últimos partidos, y en el italiano Federico Chiesa, poco utilizado por los Reds.

Después de un inicio de curso catastrófico, el Liverpool ha ido remontando posiciones en la tabla de la Premier League y es ahora quinto, a 10 puntos del líder Arsenal.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Endrick se marcha cedido del Real Madrid al Lyon en busca de minutos rumbo al Mundial 2026

El Inter Miami de Messi se interesa por Giovani Lo Celso y sigue de cerca su situación en el Betis

Neymar es operado con éxito para buscar listo al Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
Armas modernas

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

Monseñor Thomas Wenski.
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Te puede interesar

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
ESCÁNDALO

Gobierno de EEUU publica miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein

Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 23 de diciembre de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y a su hija Ju Ae (a su izquierda) inspeccionando el Hotel Ikkal, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon, en la provincia de Ryanggang. 
CONTRASTE

Líder norcoreano inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ