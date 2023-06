Los Yanquis y Medias Rojas se combinaron para 10 jonrones en dos partidos sobre césped artificial en la casa del West Ham. Nueva York ganó con marcadores de 17-13 y 12-8.

En otros cambios, los callejones aumentarán cinco pies a 387, las casetas se colocarán en lugares distintos y el territorio de foul se reducirá en gran medida para que se sienta más como un campo de béisbol.

"Cuando te paras en el plato, ves un campo totalmente distinto al de 2019", dijo Murray Cook, asesor de campo de MLB, a The Associated Press.

Incluso con la mayor dimensión, la barda del jardín central seguiría siendo una de las más cortas de Grades Ligas. El muro de 16 pies de altura al fondo de la pradera de en medio estará de regreso, la misma que el jonrón de tres carreras de Michael Chavis apenas superó en la primera entrada del primer compromiso. El muro se reduce por la mitad hacia ambos lados.

La distancia por cada una de las líneas de foul permanece en 330 pies, pero la reconfiguración de asientos pondrá a los aficionados más cerca de la acción.

MLB planea organizar juegos en Londres en 2024 y 2026, mientras que se tiene la mira puesta en París para 2025. Cardenales y Cachorros tenían programado jugar en Londres en 2020, pero los partidos fueron cancelados por la pandemia del coronavirus.

