Mario Balotelli

El delantero italiano de 29 años ha protagonizado una carrera llena de escándalos. Entre sus comentarios más desafortunados se encuentra el de "ofrecer" sexualmente a su novia, Fanny Neguesha, al equipo del Real Madrid si remontaban un 4-1 al Dortmund en las semifinales de Champions en 2013. "Si el Real Madrid regresa a la Liga de Campeones, dejaré que mi novia se acueste con ellos", dijo a medios españoles. Tras el incidente, la modelo belga terminó su relación con él.

Antes y después hubo choques en auto, declaraciones escandalosas, episodios de indisciplina, se rehusó a dejar el tabaco, insultó a la afición y provocó hasta un incendio cuando estaba en el City: Balotelli estaba en el baño lanzando fuegos artificiales por la ventana junto a un grupo de amigos, el fuego prendió varias toallas y se propagó por toda la casa...

goleador del Brescia Mario Balotelli-ap.jpg Esta foto de archivo del sábado 9 de noviembre del 2019 muestra al goleador del Brescia Mario Balotelli, centro, durante un partido de la Serie A contra el Torino en el estadio Mario Rigamonti en Brescia, Italia. Filippo Venezia/ANSA via AP, Archivo

Eric Cantona

Sus problemas de indisciplina se repitieron a lo largo de los años debido a su carácter complicado y agresivo. Su primer "episodio" fue una entrada criminal ante Michel Der Zakarian, en Francia. Luego vendrían pelotazos a la afición, a un árbitro y la amenaza de retirarse a los 25 años. Más tarde se fue al fútbol inglés, jugó con el Leeds y posteriormente con el Manchester United. El 25 de enero de 1995 fue expulsado y, cuando se retiraba al vestuario, un hincha le gritó: "Vuélvete a Francia con tu p... madre, bastardo". Sin meditar ni un instante, Cantona agredió al aficionado.

Zlatan Ibrahimovic

Luego de leer la biografía del sueco Zlatan Ibrahimovic se deduce que su personalidad se construye como un mecanismo de defensa. Amado y odiado, Zlatan no deja indiferente a nadie y desde luego la humildad no es su fuerte. Sus frases son tan inverosímiles que la mayoría de las veces suenan como una broma.

"Vine como rey y me voy como leyenda", dijo una vez hablando de su paso por el París Saint-Germain. En otra oportunidad advirtió: "Si reemplazan la Torre Eiffel por mi estatua, me quedaré, lo prometo". Su ego lo llevó también a afirmar que “No necesito el Balón de Oro para saber que soy el mejor.

Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic habla con reporteros en una conferencia de prensa en la sede del club Milan el viernes, 3 de enero del 2020. El goleador de 38 años fue presentado tras firmar un contrato con el equipo hasta el fin de la campaña. Claudio Furlan/LaPresse vía AP

Allen Iverson

De un carácter muy complejo, el exjugador de la NBA ofreció quizás una de las ruedas de prensa más polémicas de la historia. Era conocido por saltarse los entrenamientos y por su difícil relación con el entrenador Larry Brown. Dijo que los entrenamientos representaban un tema menor y lo que importaba eran los resultados en la cancha. Se ha dicho también que tenía problemas con el alcohol.

Diego Maradona

La cantidad de barbaridades que ha hecho y dicho Maradona a lo largo de su vida podrían escribirse en varios libros. Se ha visto inmiscuido en un escándalo tras otro durante más de tres décadas. Estos son algunos:

Positivo en efedrina en el Mundial de 1994 / Positivo en cocaína en 1991 cuando jugaba en el Napoli / En 1994 sacó un rifle para "espantar" a un grupo de periodistas e hirió a seis de ellos / En 2014, su novia Rocío Oliva lo denunció por violencia doméstica.

Yasiel Puig

Es uno de los peloteros más controversiales de la MLB y estaba supuesto a convertirse en una superestrella. No es casualidad que su apodo sea "El Caballo Loco”. En 2013 fue detenido en dos ocasiones por manejo temerario, y provocó que los Dodgers estuvieran "muy decepcionados" con su conducta. En uno de los casos, la madre de Puig le acompañaba en el auto. En 2015 se enredó en una pelea con el portero de un bar en Miami.

Yasiel Puig-AP.jpg Yasiel Puig, nacido en Cuba, tiene una media histórica de .275 con 130 jonrones y 391 remolcadas en 812 juegos.

Dennis Rodman

El estrafalario exjugador de la NBA ha generado un sinfín de polémicas a lo largo de sus controversiales relaciones con Madonna, Carmen Electra y el dictador Kim Jung-un, además de su intento de suicidio.

Rodman dijo hace apenas unos días que estaba orando por la salud de su gran amigo Kin Jung-un y en otras declaraciones aseguró que Madonna le ofreció $20 millones para quedar embarazada. También reconoció que se casó con Carmen Electra "inconsciente" y sorprendió al mundo cuando se vistió de "novia" para la presentación de su autobiografía Bad As I Wanna Be (Malo como quiero ser).

Serena Williams

La menor de las hermanas Williams en septiembre cumple 39 años y su paso por el tenis ha sido iluminado no solo por su maravilloso juego, sino por su temperamento explosivo. La considerada mejor tenista de la historia confesó que a lo largo de su vida ha superado los obstáculos. "Cuando era pequeña me dijeron que no podría cumplir mis sueños por ser mujer, y aún menos por el color de mi piel".

Desde llamar ladrón a un juez de línea hasta una amenaza de muerte (también contra un juez), la diva del tenis ha denunciado conspiraciones en su contra, boicoteado Indian Wells y gritado a los cuatro vientos que tiene los mejores pechos del deporte, todo eso sumado a sus ataques de ira en la cancha por frustraciones o "roces" con las rivales.