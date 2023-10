Los Dolphins de Miami buscan despejar dudas en difícil careo contra los Giants

Una frase que constantemente utilizan los jugadores profesionales es que la clave del éxito a largo plazo está en no elevarse demasiado en las victorias y tampoco sumergirse por completo en las derrotas. Luego de ganar sus primeros tres duelos del torneo, los Dolphins sufrieron una arrolladora derrota contra los Bills el pasado domingo.

Fútbol Americano Baja sensible en los Dolphins

Los Giants han estado lidiando con múltiples lesiones que han contribuido a su flojo inicio y dentro del equipo están al tanto de que una cuarta derrota tan temprano en el calendario podría poner en riesgo su opción de regresar a los playoffs.

Eso es justamente lo que hace la tarea más compleja para los Dolphins, el tener que lidiar con un animal herido y necesitado. Por eso, el careo entre ambos este domingo tiene previsto ser una verdadera guerra entre dos organizaciones con cosas por probar.

Con miras a revertir su fortuna, Miami necesita realizar varios ajustes. El equipo se vio dominado en ambos lados del juego por parte de Búfalo, lo que puede resultar preocupante para todos aquellos con aspiraciones de que la tropa del sur de la Florida se quede con el cetro del Este de la AFC.

Los Dolphins necesitarán igualar o superar la intensidad con la que, con casi toda seguridad, saldrá al campo del Hard Rock Stadium el escuadrón de Nueva York.

En caso de hacerlo, la tranquilidad de que la decepcionante actuación contra los Bills fue solo cuestión de una vez volverá al seno de Miami.

Espaldarazo a Tua Tagovailoa:

Los Dolphins habían superado a sus oponentes 130-71 en su trío de choques iniciales y promediaron 550 yardas en ese lapso, pero esa ofensiva fue mucho menos productiva en la jornada dominical.

El conjunto fue castigado con varias penalidades, aunque si bien el mariscal de campo Tua Tagovailoa señaló que debe hacer un mejor trabajo a la hora de comunicarse, McDaniel restó responsabilidad de los hombros de una de sus piezas estelares.

"Los compañeros de Tua necesitan conocer todo sobre sus responsabilidades", le dijo el entrenador a The Associated Press. "Y Tua no puede estar a cargo de alinearlos a todos".

En especial después de que los Dolphins sellaron una histórica victoria de 50 puntos sobre los Broncos de Denver en la tercera semana, Tagovailoa sabe que el fracaso contra Búfalo debe significar un despertar.

"A estos tipos no les iba a importar lo que nosotros hicimos la semana anterior", indicó el mariscal de campo. "Esta es la liga y así es cómo funciona. Es muy buena, porque diría que te pone los pies en la tierra el pasar por los momentos más altos y luego perder de esta manera. Para algunos, es muy necesario", añadió.

Sin el central Connor Williams, que estaba marginado con una lesión en la ingle, la ofensiva de Miami se vio muy desmejorada. Y el ataque de los Dolphins podría sufrir otro golpe importante si el left tackle Terrron Armstead pierde un tiempo considerable después de lesionarse una de sus rodillas en el segundo cuarto.

Por su parte, Tyreek Hill estuvo limitado a solo 58 yardas y tres capturas. Había ingresado a la jornada del domingo con un promedio de más de 100 yardas recibidas por juego.

Todavía sigue por verse si la defensiva de Miami puede llevar al equipo a las profundidades de la postemporada. Esa área ha presentado fallas bajo el mando del nuevo coordinador Vic Fangio.

Sigue la mala racha contra los Bills:

Ahora los Dolphins han perdido 10 de los últimos 11 choques contra los Bills en ronda regular y playoffs. McDaniel no tuvo problema en admitir posteriormente que Búfalo es el "equipo que todos están tratando de vencer".

La revancha no llegará pronto para el conjunto del sur de la Florida, pues el siguiente careo contra los Bills está previsto para el último choque de la ronda regular, el 7 de enero de 2024.

"Estamos 3-1 y jugamos contra los Giants el próximo domingo, ¿correcto?", preguntó McDaniel. "Así que ahí es donde estamos. Creo que sería un fracaso de parte de cualquiera en nuestro equipo de fútbol americano el ver más allá de eso".