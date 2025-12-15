Los Filis de Filadelfia contratan al cubano Adolis García por 1 año y un salario millonario

Los Filis de Filadelfia llegaron a un acuerdo con el jardinero cubano Adolis García, firmando un contrato de un año por 10 millones de dólares, pendiente de que el jugador supere el examen físico, informó la periodista Francys Romero.
Este movimiento refuerza el outfield de Filadelfia, que ya cuenta con Brandon Marsh y Nick Castellanos bajo contrato, y podría ser el inicio de otros ajustes en el roster durante la offseason.
Aunque existe la posibilidad de que García sea considerado para el jardín central, ese escenario luce poco probable, y todo indica que su rol principal sería como jardinero derecho o bateador de poder en la alineación.
García viene de dos temporadas ofensivas por debajo de su mejor nivel, pero su historial aún incluye logros importantes:
Guante de Oro por su defensa destacada en 2023.
Campeón de la Serie Mundial con los Texas Rangers (2023).
MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2023.
Adolis García ha mostrado poder y consistencia a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, particularmente en su mejor temporada en 2023. Según registros oficiales:
Carrera en temporada regular (hasta 2025):
141 jonrones y 459 carreras impulsadas en su carrera.
675 hits y 402 carreras anotadas acumuladas.
Promedio de bateo de por vida: alrededor de .237.
Mejor temporada (2023):
39 jonrones con un .836 OPS.
Terminado entre los líderes ofensivos con impacto en poder y producción.
Temporada 2025:
.227 de promedio de bateo, 19 jonrones y 75 impulsadas.
Filadelfia apuesta a que un cambio de ambiente permita a García recuperar parte de su impacto ofensivo, especialmente aprovechando su potente brazo y defensa en los jardines. Con un contrato corto de una temporada, el equipo mantiene flexibilidad para ajustar su roster según necesidades ofensivas y defensivas en las próximas semanas.