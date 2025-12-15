Edwin Díaz lleva a los Dodgers a gastar más de un billón en salarios

Los Dodgers de Los Ángeles continúan marcando el ritmo financiero en las Grandes Ligas. La contratación del cerrador Edwin Díaz, quien no cobrará la totalidad de su contrato hasta 2047, ha elevado los compromisos salariales diferidos del club a más de 1.060 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la MLB.
Detalles del contrato de Edwin Díaz
Díaz firmó un contrato de tres años y 69 millones de dólares, que incluye un bono de firma de 9 millones, pagadero el 1 de febrero.
El salario del relevista se distribuye de la siguiente manera:
2026: $14 millones
2027: $23 millones
2028: $23 millones
Los Dodgers diferirán $4.5 millones por temporada, aplazando una parte significativa del pago total.
Calendario de pagos diferidos
El dinero diferido será abonado en 10 pagos anuales iguales cada 1 de julio:
El monto correspondiente a 2026 se pagará entre 2036 y 2045
El de 2027, entre 2037 y 2046
El de 2028, entre 2038 y 2047
Este esquema extiende los compromisos financieros del club durante más de dos décadas.
Opción condicional para 2029
El contrato incluye una opción de equipo condicional de $6.5 millones para 2029, sin compensación en caso de no ejecutarse.
Dicha opción podrá activarse si el lanzador sufre una lesión o cirugía específica y no finaliza sano la temporada 2028 o la postemporada.
Si se ejerce la opción, Díaz podrá ganar hasta $2.5 millones adicionales en bonos, según juegos finalizados:
$750,000 por 45 juegos
$750,000 por 50 juegos
$1 millón por 55 juegos
Beneficios adicionales
El acuerdo también contempla:
Suite de hotel en viajes
Aporte benéfico del 1% de sus ingresos
Más de un billón comprometido en salarios
Con este contrato, los Dodgers alcanzan un total de $1,064,500 millones en pagos diferidos, con su punto más alto en 2038 y 2039, cuando deberán desembolsar $102.3 millones en cada uno de esos años.
Entre los jugadores con dinero diferido figuran:
Shohei Ohtani: $680 millones (2034-2043)
Mookie Betts: $120 millones entre salarios y bono (2033-2044)
Blake Snell: $66 millones (2035-2046)
Freddie Freeman: $57 millones (2028-2040)
Will Smith: $50 millones (2034-2043)
Tommy Edman: $25 millones (2037-2044)
Tanner Scott: $21 millones (2035-2046)
Teoscar Hernández: $32 millones (2030-2039)
Refuerzo clave para un bullpen necesitado
El bullpen fue una de las principales debilidades de los Dodgers la temporada pasada, y la llegada de Díaz apunta a reforzar esa área crítica. El relevista, tres veces All-Star, cumplirá 32 años el 22 de marzo.
En la última temporada:
28 salvados en 31 oportunidades
1.63 de efectividad
98 ponches en 66.1 innings
Récord de 6-3
A lo largo de su carrera en MLB con Seattle y Nueva York, Díaz acumula:
253 salvados en 294 oportunidades
Nueve temporadas en Grandes Ligas
Díaz había firmado previamente un contrato de cinco años y 102 millones con los Mets, pero renunció a 38 millones correspondientes a los dos últimos años para concretar su llegada a Los Ángeles.