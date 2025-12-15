Xabi Alonso sobrevive en el Real Madrid, pero la duda sigue abierta

El Real Madrid venció 2-1 al Alavés con goles de Kylian Mbappé y Rodrygo, un triunfo que permitió recortar distancia con el Barcelona en LaLiga y que, sobre todo, dio un respiro a Xabi Alonso, cuyo proyecto sigue sin terminar de convencer pese al respaldo público del club.
La victoria llegó en un momento límite. Tras la derrota ante el Manchester City en la Champions League y una racha de solo tres triunfos en los últimos nueve partidos, el entorno blanco asumía que otro tropiezo habría puesto seriamente en riesgo la continuidad del técnico.
Confianza oficial, dudas reales
Desde el club se insiste en la confianza en Alonso, pero el rendimiento del equipo mantiene las dudas:
Falta de control en partidos cerrados
Dependencia de acciones individuales
Fragilidad defensiva en tramos clave
En Mendizorroza, el Madrid volvió a mostrar altibajos. Mbappé fue decisivo pese a jugar con molestias en la rodilla, mientras que Rodrygo apareció en el momento justo. El festejo de Alonso tras el gol del brasileño reflejó alivio más que consolidación.
Un proyecto aún bajo evaluación
La apuesta por Alonso responde a su idea de juego y manejo del vestuario, pero en el Real Madrid el crédito se mide en resultados inmediatos, especialmente en Champions. Por ahora, el equipo sigue vivo en todas las competiciones, aunque sin la autoridad que históricamente exige el club.
Xabi Alonso vs últimos entrenadores del Real Madrid (inicio de etapa)
Entrenador % Victorias inicial Títulos en 1ª temporada Lectura del arranque
Xabi Alonso ~55% En disputa Proyecto con dudas
Ancelotti (2ª etapa) ~68% LaLiga + Champions Impacto inmediato
Zidane (1ª etapa) ~75% Champions Dominio total
Solari ~60% Mundial de Clubes Transición sólida
Benítez ~63% Ninguno Ruptura temprana
Lopetegui ~45% Ninguno Desconfianza total
Xabi Alonso (1).jpg
El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
El margen se acorta
El triunfo ante el Alavés no despeja el escenario, solo lo aplaza. Xabi Alonso sigue teniendo crédito interno, pero cada partido se convierte en un examen, especialmente cuando el Madrid se mide a rivales de máximo nivel. Convencer es tan importante como ganar, y en eso el técnico aún está en deuda.