lunes 15  de  diciembre 2025
Xabi Alonso sobrevive en el Real Madrid, pero la duda sigue abierta

La victoria ante el Alavés mantiene a Xabi Alonso en el Real Madrid, pero el rendimiento irregular y la presión por resultados siguen sembrando dudas pese al respaldo oficial del club.

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes del partido de fútbol de la liga española entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid CF en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, cerca de Madrid, el 13 de diciembre de 2025.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes del partido de fútbol de la liga española entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid CF en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, cerca de Madrid, el 13 de diciembre de 2025. 

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid venció 2-1 al Alavés con goles de Kylian Mbappé y Rodrygo, un triunfo que permitió recortar distancia con el Barcelona en LaLiga y que, sobre todo, dio un respiro a Xabi Alonso, cuyo proyecto sigue sin terminar de convencer pese al respaldo público del club.

La victoria llegó en un momento límite. Tras la derrota ante el Manchester City en la Champions League y una racha de solo tres triunfos en los últimos nueve partidos, el entorno blanco asumía que otro tropiezo habría puesto seriamente en riesgo la continuidad del técnico.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés
El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.
FÚTBOL

Xabi Alonso: "Llevo muchos años en el fútbol, no me sorprende nada"

Confianza oficial, dudas reales

Desde el club se insiste en la confianza en Alonso, pero el rendimiento del equipo mantiene las dudas:

Falta de control en partidos cerrados

Dependencia de acciones individuales

Fragilidad defensiva en tramos clave

En Mendizorroza, el Madrid volvió a mostrar altibajos. Mbappé fue decisivo pese a jugar con molestias en la rodilla, mientras que Rodrygo apareció en el momento justo. El festejo de Alonso tras el gol del brasileño reflejó alivio más que consolidación.

Un proyecto aún bajo evaluación

La apuesta por Alonso responde a su idea de juego y manejo del vestuario, pero en el Real Madrid el crédito se mide en resultados inmediatos, especialmente en Champions. Por ahora, el equipo sigue vivo en todas las competiciones, aunque sin la autoridad que históricamente exige el club.

Xabi Alonso vs últimos entrenadores del Real Madrid (inicio de etapa)

Entrenador % Victorias inicial Títulos en 1ª temporada Lectura del arranque

Xabi Alonso ~55% En disputa Proyecto con dudas

Ancelotti (2ª etapa) ~68% LaLiga + Champions Impacto inmediato

Zidane (1ª etapa) ~75% Champions Dominio total

Solari ~60% Mundial de Clubes Transición sólida

Benítez ~63% Ninguno Ruptura temprana

Lopetegui ~45% Ninguno Desconfianza total

Xabi Alonso (1).jpg
El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

El margen se acorta

El triunfo ante el Alavés no despeja el escenario, solo lo aplaza. Xabi Alonso sigue teniendo crédito interno, pero cada partido se convierte en un examen, especialmente cuando el Madrid se mide a rivales de máximo nivel. Convencer es tan importante como ganar, y en eso el técnico aún está en deuda.

