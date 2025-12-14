domingo 14  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo del Real Madrid

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VITORIA.- El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido de la 16ª jornada de la Liga, pero le dio aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días por los malos resultados.

El delantero francés Kylian Mbappé (24) adelantó al equipo blanco en una contra y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo.

Lee además
Los jugadores del Real Madrid calientan antes del partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Real Madrid confirma la baja por varios meses de uno de sus defensores
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025. 
FÚTBOL

Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

Sin embargo, Carlos Vicente (68) puso las tablas tras una jugada validada por el VAR, pero el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76), a pase de Vinicius, que terminó por ser decisivo.

El encuentro suponía una prueba de fuego para Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vinicius celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco.

Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que el FC Barcelona, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.

"El equipo ha seguido dando la cara, peleando el partido en un estadio complicado, contra un rival muy intenso. Ese segundo gol nos da los tres puntos y nos vamos muy contentos", declaró Alonso en rueda de prensa.

Embed

"Necesitamos continuidad, constancia; es LaLiga y bueno, si esto sirve para aprender, que no quede en el olvido", prosiguió el preparador tolosarra.

Los madridistas dominaron la posesión y se mostraron compactos al principio del choque hasta el gol. Una pérdida de Denis Suárez en campo propio permitió a los blancos contraatacar por medio de Jude Bellingham, que lanzó en largo a Mbappé.

El máximo goleador del campeonato, con 17 tantos, abierto en banda, encaró la portería en diagonal para clavar el balón en la red.

A partir del tanto en contra, los vascos se crecieron, mientras que los pupilos de Alonso se cerraron para protegerse tras la diana de Mbappé, lo que propició que la escuadra local gozara de ocasiones de peligro. En una de ellas, Ibañez casi marca a bocajarro, pero Courtois la paró con la cara.

Conexión Vinicius-Rodrygo

Tras la reanudación, un Alavés más activo encontró su recompensa en una acción en la que Antonio Rüdiger rompió el fuera de juego como último hombre para habilitar la posición de Vicente,

El extremo aragonés irrumpió al espacio, pinchó el esférico en un desplazamiento en largo y batió a Courtois con un remate bien colocado.

Vicente igualó el duelo nada más al salir del banquillo, pero su tanto tuvo que ser revisado por el VAR, ya que la juez de línea lo había anulado.

Después, el Alavés estuvo cerca de marcar en el 73 tras una galopada de Vicente, quien entregó en bandeja a Toni Martínez, que no pudo marcar.

Contra las cuerdas, Vinicius inició una internada en el área, dejando atrás a Jonny Otto, para asistir de manera magistral a Rodrygo.

Embed

En otros partidos de este domingo, el Celta de Vigo logró su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic Bilbao.

Los tantos de Williot Swedberg (48) y Jones El Abdellaoui (55), así como el penal detenido por el arquero Ionut Radu a Nico Williams, permitieron al conjunto gallego ascender a la octava posición de la tabla con 22 puntos, uno menos que su rival vasco.

Antes, el Sevilla goleó 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) y Chidera Ejuke (89).

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda subió al noveno puesto y se acerca a las plazas que dan acceso a una competición europea.

En cambio, el partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia, tuvo que ser aplazado por alerta roja de lluvias, según la Federación Española de Fútbol (RFEF).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Manchester City agrava la crisis del Real Madrid

Real Madrid se hunde y no encuentra luz en el horizonte

Exatacante del Real Madrid deja las puertas abiertas a un regreso a la selección de Francia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025. video
EEUU

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 15 muertos y 42 heridos

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
VICTORIA DE LA DERECHA

Marco Rubio felicita a Kast por su elección en Chile y espera cooperar en temas migratorios