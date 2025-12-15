lunes 15  de  diciembre 2025
FBI desarticula presunto complot terrorista con bombas en Los Ángeles para Nochevieja

De acuerdo con el FBI, los detenidos se identificaron como miembros de una rama radical del TILF, una organización extremista con ideología propalestina

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles.&nbsp;

Foto de Patrick T. Fallon / AFP 

Foto de Patrick T. Fallon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a cuatro presuntos integrantes de un grupo extremista radical pro palestino, acusados de planificar atentados coordinados con bombas durante la celebración de Nochevieja en la ciudad de Los Ángeles, informaron autoridades federales.

De acuerdo con el FBI, los detenidos se identificaron como miembros de una rama radical del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF), una organización extremista con ideología propalestina, abiertamente contraria al gobierno estadounidense y a las fuerzas del orden. Las autoridades calificaron la amenaza como “creíble” y señalaron que fue neutralizada durante el fin de semana.

Según la información divulgada por el FBI a Fox News, los sospechosos presuntamente planeaban ataques simultáneos con artefactos explosivos improvisados contra cinco objetivos distintos en Los Ángeles durante la víspera de Año Nuevo.

Ideología extremista y llamados contra EEUU

Los cuatro individuos fueron arrestados en el Valle de Lucerna, California, donde, de acuerdo con los investigadores, se preparaban para probar los explosivos antes de ejecutar los ataques. Todos enfrentan cargos federales por conspiración y posesión de un artefacto destructivo.

La agencia federal confirmó además que un quinto individuo, presuntamente vinculado al mismo grupo extremista, fue arrestado en Nueva Orleans, donde habría estado planificando un ataque separado.

Una cuenta de Instagram asociada a TILF, citada por Fox News, afirma que el capítulo fundador del grupo opera desde Los Ángeles y promueve la liberación de “Turtle Island”, un término indígena utilizado para referirse a América del Norte, del “imperio ilegal estadounidense”.

“Palestina libre. Hawái libre. Puerto Rico libre”, señala una de las publicaciones. “Liberar al mundo del imperialismo estadounidense es la única vía hacia un futuro seguro y pacífico”, añade el mensaje difundido por la organización.

Amenazas contra agentes migratorios

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó en la red social X que el Departamento de Justicia trabajó de manera coordinada con el FBI para impedir el presunto complot en el Distrito Central de California.

Bondi reveló además que el grupo extremista también planeaba ataques contra agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Este fue un esfuerzo increíble de nuestras Fiscalías Federales y del FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz”, escribió la funcionaria. “Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia”.

Las autoridades federales indicaron que la investigación continúa abierta y no descartaron nuevas detenciones vinculadas al caso, mientras se analizan posibles conexiones con otras células extremistas dentro del país.

FUENTE: Con información de Fox News

