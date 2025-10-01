miércoles 1  de  octubre 2025
Baloncesto

Los hermanos Curry se reunirán en Golden State: Seth firma con los Warriors

Seth Curry firma con los Golden State Warriors y se une a su hermano Stephen en una temporada histórica. El escolta llega tras liderar la NBA en triples con un 45.6% en 2024-25

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.&nbsp;

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 

Ezra Shaw/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Golden State Warriors han llegado a un acuerdo con Seth Curry, quien firmará un contrato de un año con la franquicia californiana, según informó Shams Charania de ESPN. De esta manera, se producirá una reunión histórica con su hermano Stephen Curry, máxima figura del equipo.

El escolta de 35 años viene de disputar la temporada 2024-25 con los Charlotte Hornets, donde promedió 6.5 puntos en 68 partidos, destacando como el mejor tirador de tres de la NBA con un 45.6% de efectividad desde el perímetro.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
TENIS

Sinner sigue tras la pista de Alcaraz y se corona en Pekín
El delantero argentino del Inter Miami, el delantero argentino # 10 Lionel Messi (2L), recibe un pase del delantero uruguayo del Inter Miami, Luis Suárez, mientras es desafiado por el centrocampista estadounidense # 23 Kellyn Acosta, y el defensa canadiense # 16 Joel Waterman durante el partido de fútbol de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.
Fútbol

Inter Miami sufre dura derrota ante el Chicago Fire

A lo largo de su carrera, iniciada como agente libre no drafteado en 2013, Seth ha vestido la camiseta de nueve equipos diferentes y se ha consolidado como un especialista en triples. Sin embargo, todavía no ha logrado un campeonato de la NBA, algo que podría cambiar en su primera campaña junto a los Warriors.

Golden State se perfila como uno de los equipos más experimentados de la liga, contando además con figuras como Draymond Green, Jimmy Butler y Al Horford. El equipo también aseguró la continuidad del joven Jonathan Kuminga, quien renovó contrato como agente libre restringido.

Los Warriors iniciarán su campo de entrenamiento este miércoles, con la expectativa de ver por primera vez a los hermanos Curry compartiendo vestuario en la NBA.

Temas
Te puede interesar

Ruanda se convierte en patrocinador de equipos de la NBA y la NFL

Conozca los aspectos más llamativos de unos playoffs de la MLB que inician hoy

Venezuela inicia nuevo ciclo con Vizcarrondo como interino: lista de convocados para los amistosos de octubre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CRISIS

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista
Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente. 
Tragedia

Un terremoto en Filipinas deja 69 muertos y los hospitales reciben decenas de heridos