Los hermanos Curry se reunirán en Golden State: Seth firma con los Warriors

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

Los Golden State Warriors han llegado a un acuerdo con Seth Curry , quien firmará un contrato de un año con la franquicia californiana, según informó Shams Charania de ESPN. De esta manera, se producirá una reunión histórica con su hermano Stephen Curry , máxima figura del equipo.

El escolta de 35 años viene de disputar la temporada 2024-25 con los Charlotte Hornets, donde promedió 6.5 puntos en 68 partidos, destacando como el mejor tirador de tres de la NBA con un 45.6% de efectividad desde el perímetro.

A lo largo de su carrera, iniciada como agente libre no drafteado en 2013, Seth ha vestido la camiseta de nueve equipos diferentes y se ha consolidado como un especialista en triples. Sin embargo, todavía no ha logrado un campeonato de la NBA, algo que podría cambiar en su primera campaña junto a los Warriors.

Golden State se perfila como uno de los equipos más experimentados de la liga, contando además con figuras como Draymond Green, Jimmy Butler y Al Horford. El equipo también aseguró la continuidad del joven Jonathan Kuminga, quien renovó contrato como agente libre restringido.

Los Warriors iniciarán su campo de entrenamiento este miércoles, con la expectativa de ver por primera vez a los hermanos Curry compartiendo vestuario en la NBA.