Ruanda se convierte en patrocinador de equipos de la NBA y la NFL

KIGALI.- El gobierno de Ruanda anunció este lunes haber firmado un contrato de patrocinio para promover el turismo con el equipo de baloncesto de la NBA , Clippers de Los Ángeles , y el conjunto de football americano de la NFL , Rams de Los Ángeles .

"Visit Rwanda" (Visita Ruanda), la marca del Consejo para el Desarrollo de Ruanda, aparecerá como patrocinador exclusivo en las camisetas de los Clippers, mientras que el estadio de fútbol americano de los Rams mostrará también su logo.

"Este compromiso nos permite descubrir la belleza natural e incomparable y la biodiversidad extraordinaria de Ruanda junto a los habitantes de Los Ángeles, además de con los aficionados de la NBA y de la NFL en todo el mundo", declaró en un comunicado Jean-Guy Afrika, patrón del Consejo para el Desarrollo de Ruanda.

Este país del este africano busca desde hace años convertirse en sede de grandes eventos deportivos y en un destino turístico de primer plano, con el objetivo de atraer inversión y pasar página tras el genocidio de la población tutsi en 1994.

En 2018, Ruanda se convirtió en patrocinador turístico oficial del club inglés de fútbol Arsenal. El logo "Visit Rwanda" aparece en las mangas de las camisetas de los jugadores.

En 2025, el Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos del balompié español, también alcanzó un acuerdo de patrocinio.

El país ha llegado a acuerdos con otros equipos de fútbol, como el París Saint-Germain, y aspira a organizar un Gran Premio de Fórmula 1.

Ruanda, dirigido con firmeza por Paul Kagame desde hace 25 años, acaba de organizar los campeonatos del mundo de ciclismo, que se disputaron a lo largo de diez días en Kigali y en los alrededores de la capital.

Leonard niega acuerdo para eludir tope salarial

Kawhi Leonard negó este lunes que él y los Clippers de Los Ángeles cometieran alguna irregularidad tras las acusaciones de que la franquicia estaba involucrada en un plan para eludir el tope salarial de la NBA, lo que desencadenó una investigación de la liga.

En sus primeras declaraciones sobre la controversia desde que surgieron las acusaciones a principios de mes, la estrella estadounidense dijo que los Clippers "no tenían nada que ocultar" a los investigadores que indagaban sobre las denuncias.

"No leo los titulares, no me dedico a las conspiraciones, las teorías ni nada por el estilo", dijo el alero, de 34 años, en la jornada de prensa de los Clippers previa al inicio de la temporada 2025/2026 de la competición norteamericana.

"La NBA va a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros ha hecho nada malo. Y eso es todo", añadió. "Invitamos a que investiguen. No va a ser una distracción para mí ni para el resto del equipo".

FUENTE: AFP