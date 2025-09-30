martes 30  de  septiembre 2025
DEPORTES

Ruanda se convierte en patrocinador de equipos de la NBA y la NFL

Ruanda, país del este africano, busca desde hace años convertirse en sede de grandes eventos deportivos y en un destino turístico de primer plano

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIGALI.- El gobierno de Ruanda anunció este lunes haber firmado un contrato de patrocinio para promover el turismo con el equipo de baloncesto de la NBA, Clippers de Los Ángeles, y el conjunto de football americano de la NFL, Rams de Los Ángeles.

"Visit Rwanda" (Visita Ruanda), la marca del Consejo para el Desarrollo de Ruanda, aparecerá como patrocinador exclusivo en las camisetas de los Clippers, mientras que el estadio de fútbol americano de los Rams mostrará también su logo.

LeBron James (izquierda), de los Lakers de Los Ángeles, maneja el balón en un partido contra los Hornets de Charlotte, el 28 de diciembre de 2023.
Malik Beasley #5 de los Detroit Pistons reacciona en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA de la Conferencia Este contra los New York Knicks en el Little Caesars Arena el 27 de abril de 2025 en Detroit, Michigan. 
"Este compromiso nos permite descubrir la belleza natural e incomparable y la biodiversidad extraordinaria de Ruanda junto a los habitantes de Los Ángeles, además de con los aficionados de la NBA y de la NFL en todo el mundo", declaró en un comunicado Jean-Guy Afrika, patrón del Consejo para el Desarrollo de Ruanda.

Este país del este africano busca desde hace años convertirse en sede de grandes eventos deportivos y en un destino turístico de primer plano, con el objetivo de atraer inversión y pasar página tras el genocidio de la población tutsi en 1994.

Embed

En 2018, Ruanda se convirtió en patrocinador turístico oficial del club inglés de fútbol Arsenal. El logo "Visit Rwanda" aparece en las mangas de las camisetas de los jugadores.

En 2025, el Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos del balompié español, también alcanzó un acuerdo de patrocinio.

El país ha llegado a acuerdos con otros equipos de fútbol, como el París Saint-Germain, y aspira a organizar un Gran Premio de Fórmula 1.

Ruanda, dirigido con firmeza por Paul Kagame desde hace 25 años, acaba de organizar los campeonatos del mundo de ciclismo, que se disputaron a lo largo de diez días en Kigali y en los alrededores de la capital.

Leonard niega acuerdo para eludir tope salarial

Kawhi Leonard negó este lunes que él y los Clippers de Los Ángeles cometieran alguna irregularidad tras las acusaciones de que la franquicia estaba involucrada en un plan para eludir el tope salarial de la NBA, lo que desencadenó una investigación de la liga.

En sus primeras declaraciones sobre la controversia desde que surgieron las acusaciones a principios de mes, la estrella estadounidense dijo que los Clippers "no tenían nada que ocultar" a los investigadores que indagaban sobre las denuncias.

"No leo los titulares, no me dedico a las conspiraciones, las teorías ni nada por el estilo", dijo el alero, de 34 años, en la jornada de prensa de los Clippers previa al inicio de la temporada 2025/2026 de la competición norteamericana.

"La NBA va a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros ha hecho nada malo. Y eso es todo", añadió. "Invitamos a que investiguen. No va a ser una distracción para mí ni para el resto del equipo".

FUENTE: AFP

NBA pide aclarar la situación con los Clippers y Leonard

El mítico Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026

Pese a caótico arranque, Dolphins apuestan por la paciencia con McDaniel

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Foto referencial. Mujer en una de las edificaciones de La Habana. 
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
