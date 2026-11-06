viernes 6  de  noviembre 2026
Baloncesto

Los Lakers envían a Bronny James y Cameron Carr a la G League

Los Lakers enviaron a Bronny James y Cameron Carr a su filial de la G League para continuar su desarrollo durante la temporada 2026-27.

El armador de los Lakers de Los Ángeles, Bronny James observa la actividad del calentamiento previo al juego de la Liga de Verano de la NBA ante los Warriors de Golden State, en San Francisco, el domingo 7 de julio de 2024.&nbsp;

El armador de los Lakers de Los Ángeles, Bronny James observa la actividad del calentamiento previo al juego de la Liga de Verano de la NBA ante los Warriors de Golden State, en San Francisco, el domingo 7 de julio de 2024. 

AP/Nic Coury
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Lakers asignaron a los escoltas Bronny James y Cameron Carr a su filial de la G League, los Coachella Valley Lakers, según informó este jueves el periodista Marc Stein. La temporada de la liga de desarrollo comenzará este viernes.

Bronny James ha disputado cinco partidos con el conjunto angelino en la presente campaña, con un promedio de un punto por encuentro y un 66,7 % de acierto en tiros de campo, aunque con una participación limitada.

Lee además
El delantero portugués Cristiano Ronaldo hace gestos durante un partido entre su selección y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa, el 14 de octubre de 2025.
Fútbol

Jorge Jesús pensaba convocar a Cristiano Ronaldo para los próximos partidos de Portugal
El atacante portugués Cristiano Ronaldo anota un gol que fue posteriormente anulado en un partido contra Gales, el 24 de septiembre de 2026.
FÚTBOL

Cinco momentos memorables de Cristiano Ronaldo con Portugal

El hijo mayor de LeBron James, quien se incorporó a los Philadelphia 76ers durante el pasado verano, fue seleccionado por los Lakers en la segunda ronda del Draft de 2024. Desde entonces, ha alternado sus actuaciones entre el equipo de la NBA y su filial de desarrollo.

Por su parte, Cameron Carr, elegido con el número 24 del Draft de 2026, apenas ha participado en tres encuentros con Los Angeles. El novato se perdió los primeros seis partidos de la temporada regular debido a una lesión en el oblicuo.

Otro movimiento reciente de la franquicia fue la salida de Dalton Knecht, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024, quien fue despedido durante los últimos recortes de plantilla antes del inicio de la temporada 2026-27.

Knecht encontró posteriormente una oportunidad en los New York Knicks, con los que firmó un contrato dual. El alero debutó el miércoles por la noche frente a los Chicago Bulls, partido en el que registró 10 puntos y siete rebotes en 16 minutos de acción.

Temas
Te puede interesar

Barcelona renueva el contrato de una de sus principales estrellas

Mundo del fútbol despide al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel

Harry Kane celebra su Balón de Oro con una renovación con el Bayern Múnich

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La supervisora de Elecciones, Alina García.
DISTRITO 27

Recuento Salazar-Rodríguez: supervisora electoral de Miami-Dade se niega a apartarse y crece la polémica

De izquierda a derecha, Merce Villegas, Luz María Doria y Ronald Day, durante el lanzamiento de Del miedo al éxito en Miami.
HISTORIAS COMPARTIDAS

Luz María Doria, Ronald Day y Merce Villegas: la amistad que los lleva de gira

Maureen Porras y Fernanda Gomes compiten por la silla 2 del Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Ventaja de Maureen Porras se reduce a 15 votos en Doral antes del recuento

El Departamento del Tesoro de EEUU amplió las sanciones relacionadas con Cuba contra personas del entorno de GAESA, compañías tecnológicas y navieras y embarcaciones. 
PRESIÓN ECONÓMICA

EEUU amplía sanciones contra Cuba y alcanza a empresas en China y Panamá

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este jueves al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezae.
Encuentro

Putin se reúne con el jefe de seguridad de Irán entre rumores sobre "nuevo ataque" de EEUU

Te puede interesar

Las mareas reales causan inundaciones viales en Miami Beach.
CALLES ANEGADAS

Miami prevé inundaciones costeras por nuevas mareas del rey hasta el lunes

Por Daniel Castropé
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA. (AFP)
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Luis Almagro: "La diáspora de Cuba y Nicaragua tienen que consolidarse para construir un liderazgo"

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
CONTROVERSIA

Detienen en Florida al padre de Meghan Markle por presunta posesión de pornografía infantil

Maureen Porras y Fernanda Gomes compiten por la silla 2 del Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Ventaja de Maureen Porras se reduce a 15 votos en Doral antes del recuento

Un vehículo de la policía de tránsito circula por una calle en el barrio del Vedado, en La Habana, el 23 de junio de 2026.
DICTADURA

EEUU condena la ola represiva contra la prensa independiente en Cuba