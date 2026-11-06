Los Lakers envían a Bronny James y Cameron Carr a la G League

El armador de los Lakers de Los Ángeles, Bronny James observa la actividad del calentamiento previo al juego de la Liga de Verano de la NBA ante los Warriors de Golden State, en San Francisco, el domingo 7 de julio de 2024.

Los Angeles Lakers asignaron a los escoltas Bronny James y Cameron Carr a su filial de la G League, los Coachella Valley Lakers, según informó este jueves el periodista Marc Stein. La temporada de la liga de desarrollo comenzará este viernes.

Bronny James ha disputado cinco partidos con el conjunto angelino en la presente campaña, con un promedio de un punto por encuentro y un 66,7 % de acierto en tiros de campo, aunque con una participación limitada.

El hijo mayor de LeBron James, quien se incorporó a los Philadelphia 76ers durante el pasado verano, fue seleccionado por los Lakers en la segunda ronda del Draft de 2024. Desde entonces, ha alternado sus actuaciones entre el equipo de la NBA y su filial de desarrollo.

Por su parte, Cameron Carr, elegido con el número 24 del Draft de 2026, apenas ha participado en tres encuentros con Los Angeles. El novato se perdió los primeros seis partidos de la temporada regular debido a una lesión en el oblicuo.

Otro movimiento reciente de la franquicia fue la salida de Dalton Knecht, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024, quien fue despedido durante los últimos recortes de plantilla antes del inicio de la temporada 2026-27.

Knecht encontró posteriormente una oportunidad en los New York Knicks, con los que firmó un contrato dual. El alero debutó el miércoles por la noche frente a los Chicago Bulls, partido en el que registró 10 puntos y siete rebotes en 16 minutos de acción.