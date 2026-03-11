DeRosa admite que no entendía el escenario de clasificación de Estados Unidos en el Clásico Mundial

El mánager Mark DeRosa #9 del equipo de Estados Unidos se prepara para un partido de exhibición contra los Gigantes de San Francisco en el Estadio Scottsdale el 3 de marzo de 2026 en Scottsdale, Arizona.

El mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa , sorprendió al reconocer que había interpretado mal el panorama de clasificación de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 , luego de la derrota ante Italia que dejó en suspenso el futuro del conjunto estadounidense.

“Me equivoqué… leí mal por completo los cálculos”, confesó DeRosa tras el partido disputado en Houston, una declaración que rápidamente generó reacciones entre los aficionados al cuestionarse cómo el dirigente del equipo anfitrión no tenía claro el escenario de clasificación del Grupo B.

La derrota de Estados Unidos ante Italia dejó la definición del grupo en manos del último encuentro entre México y la selección italiana, que se disputará en el Daikin Park. El resultado de ese partido determinará qué equipos avanzarán a los cuartos de final.

Por su parte, Aaron Judge, quien se ponchó representando la carrera del empate en el último turno del equipo estadounidense, reconoció que ahora dependen de lo que ocurra en el duelo restante.

“Está fuera de nuestro control. Ahora sólo necesitamos un poco de suerte y veremos qué pasa”, señaló el capitán de Estados Unidos.

Cómo puede clasificarse Estados Unidos

El escenario más sencillo para el equipo dirigido por DeRosa es una victoria de Italia sobre México.

Si esto ocurre, Italia terminaría invicta con marca de 4-0 y avanzaría como líder del grupo, mientras que Estados Unidos clasificaría como segundo con 3-1. México quedaría eliminado con récord de 2-2.

El escenario complicado: si gana México

Si México derrota a Italia, se produciría un triple empate entre Estados Unidos, México e Italia, todos con marca de 3-1, ya que cada uno habría vencido a uno de los otros dos equipos.

En ese caso, el desempate se definiría mediante el cociente de carreras permitidas entre los outs defensivos registrados (ORD) en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados.

Actualmente, los números favorecen ligeramente a Italia:

Italia: 0.222

México: 0.208

Estados Unidos: 0.204

Qué resultado necesita Estados Unidos

Si México gana, el margen de victoria será clave:

Si México gana por cinco carreras o más, avanzarán México y Estados Unidos, quedando eliminada Italia.

Si México gana por cuatro carreras o menos, los clasificados serían México e Italia, lo que dejaría eliminado a Estados Unidos.

Otros criterios de desempate

Si el cociente de carreras permitidas no resolviera el empate, el siguiente criterio sería el promedio de carreras limpias permitidas, donde Estados Unidos también tendría ventaja:

Estados Unidos: 0.148

México: 0.208

Italia: 0.222

Si todavía persistiera la igualdad, se recurriría al promedio de bateo entre los equipos involucrados, y como último recurso, un sorteo al azar.

Así, tras el inesperado tropiezo ante Italia y la confesión de DeRosa sobre su error de cálculo, Estados Unidos quedó a la espera del resultado entre México e Italia para conocer si seguirá con vida en el torneo o quedará eliminado de manera sorpresiva en la fase de grupos.