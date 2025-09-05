viernes 5  de  septiembre 2025
Béisbol

Otra polémica en el radar de los Astros: Taylor Trammell critica a Yanquis tras confiscación de su bate

Otra polémica golpea a los Astros: a Taylor Trammell le confiscaron el bate ante Yankees, un recuerdo del escándalo de robo de señas de 2017

El árbitro Adrian Johnson #80 y el árbitro Ramón De Jesús #18 examinan un bate de Taylor Trammell #26 de los Astros de Houston durante la novena entrada contra los Yanquis de Nueva York en el Daikin Park el 4 de septiembre de 2025 en Houston, Texas.&nbsp;

El árbitro Adrian Johnson #80 y el árbitro Ramón De Jesús #18 examinan un bate de Taylor Trammell #26 de los Astros de Houston durante la novena entrada contra los Yanquis de Nueva York en el Daikin Park el 4 de septiembre de 2025 en Houston, Texas. 

Alex Slitz/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Astros de Houston vuelven a estar en el centro de la polémica, aunque esta vez no por un sistema de robo de señas, sino por la confiscación del bate de Taylor Trammell en la derrota 8-4 frente a los Yanquis de Nueva York.

El bate de Taylor Trammell, bajo sospecha

En la novena entrada, luego de conectar un doble, los Yanquis solicitaron a los árbitros que inspeccionaran el bate de Trammell debido a una decoloración en el costado. Tras revisarlo, los oficiales lo retiraron inmediatamente del juego, provocando la indignación del pelotero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkinYanks/status/1963799191454704125?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963799191454704125%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank&partner=&hide_thread=false

"Es ridículo… Nunca haría trampa. Me siento como si pusieran en duda mi carácter", aseguró Trammell a MLB.com.

El jugador añadió que había usado el mismo bate antes en el partido, cuando se ponchó, sin que hubiera objeciones entonces.

Yanquis y MLB: la explicación

El mánager de llos Yanquis Aaron Boone, comentó que la irregularidad ya había sido observada en juegos anteriores y que incluso la liga coincidía en que el bate podría ser ilegal.

Finalmente, una inspección determinó que, aunque el bate no cumplía con las normas de los proveedores, no ofrecía ninguna ventaja competitiva al jardinero de los Astros, informó el New York Daily News.

Astros y el fantasma del robo de señas

Aunque la situación quedó aclarada, el episodio volvió a encender las alarmas debido a la historia reciente de los Houston Astros, un equipo marcado por el mayor escándalo de trampas en la MLB moderna.

En 2019, una investigación oficial reveló que los Astros utilizaron un sistema de cámaras y señales para robar señas a sus rivales durante la temporada 2017, año en que ganaron la Serie Mundial. El caso, conocido como el "Astros Sign Stealing Scandal", provocó suspensiones de directivos, multas millonarias y una mancha permanente en la reputación de la franquicia.

Desde entonces, cualquier situación relacionada con sospechas de irregularidades coloca al equipo bajo la lupa, como ocurrió con el bate de Trammell, incluso si se confirma que no hubo intento de hacer trampa.

Contexto: el pasado de Trammell en Nueva York

Trammell, de 26 años, vistió la camiseta de los Yanquis en 2024, jugando cinco encuentros antes de ser traspasado a los Astros en noviembre a cambio de dinero en efectivo.

