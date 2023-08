Ángeles Béjar comenzó su protesta dentro de la iglesia de la Divina Pastora en la ciudad de Motril, Andalucía (sur), y no la depondrá hasta que Hermoso "diga la verdad", afirmó a periodistas frente a la iglesia Vanessa Ruiz Béjar, prima de Rubiales.

"Su madre, que es una persona muy creyente, se ha refugiado en Dios, se ha puesto en huelga de hambre" y "no quiere salir de la iglesia", dijo Ruiz Béjar, quien denunció una campaña de "acoso y derribo" contra Rubiales.

"Queremos que Jenni diga la verdad, porque ha cambiado tres veces su declaración. Hemos tenido que irnos de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia", agregó la prima de Rubiales.

Rubiales, quien creció en Motril, fue suspendido por la FIFA el sábado "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" por 90 días mientras "se tramita el procedimiento disciplinario" abierto en su contra por el beso a Hermoso.

Rubiales, quien creció en Motril, fue suspendido por la FIFA el sábado "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" por 90 días mientras "se tramita el procedimiento disciplinario" abierto en su contra por el beso a Hermoso.

Ese beso de Rubiales en la boca de la jugadora de la selección femenina española en la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ganado por España, ha suscitado un sinfín de críticas y reacciones de condena nacionales e internacionales.

Poco después de la difusión del beso, Hermoso afirmó, refiriéndose a lo sucedido, a través de un directo de Instagram: "¡No me ha gustado, eh!".

Poco después, un comunicado de la RFEF citaba a la jugadora quien, según el texto, dijo que se trató de un "gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial".

Pero el viernes, la jugadora de 33 años afirmó que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión" cuando recibió el beso de Rubiales, y que a su juicio se trató de "un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte".

Ese mismo viernes, Rubiales rechazó dimitir ante la asamblea general extraordinaria de la RFEF, donde consideró que el beso en el centro de la polémica fue "consentido".

Amigas de la madre de Rubiales apoyan y defienden la posición. "Ella es madre y no creo que alguien como él, haya hecho una agresión sexual", comentó una de las presentes frente a la iglesia. Amigas de la madre de Rubiales apoyan y defienden la posición. "Ella es madre y no creo que alguien como él, haya hecho una agresión sexual", comentó una de las presentes frente a la iglesia.

Trasladan de emergencia a la madre de Rubiales al hospital

Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, cesado temporalmente de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue evacuada al Hospital Santa Ana de Motril (Granada) debido a su estado de salud por la huelga de hambre que estaba manteniendo.

La mujer fue trasladada al centro hospitalario en ambulancia por el empeoramiento de su estado anímico, probablemente por el cansancio que acumula tras estos tres días de encierro, y por la situación de estrés, según ha anunciado el párroco de la iglesia en la que estaba manteniendo la huelga de hambre.

A eso de las 18.30 horas (España), Béjar abandonó la iglesia por la puerta de atrás por su propio pie y fue trasladada a un centro médico. El párroco explicó que no retomará la huelga de hambre después de haber sido ingresada.

Una versión que si confirma a Rubiales

Durante la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, el día martes, Luis Rubiales contó una versión de los hechos, donde explica que el beso a Hermoso si fue consensuado.

"Hermoso me levantó del piso, me abrazó y cuando le pregunté por el beso de piquito, ella dijo que no había problema", expresó Rubiales. Luego, la jugadora desmintió esta versión en un comunicado.

Sin embargo, un video capturado durante un en vivo de Instagram de la misma jugadora el día de la celebración, después de recibir las medallas de campeonas, se confirma que Hermoso estaba al tanto de la situación.

A las pruebas me remito! Jeni en su en vivo con las chicas en el vestuario admite que le dijo a Rubiales "vale" dándole el consentimiento. Sus compañeras le preguntan

"Y que has dicho" después de ver el video del beso con Rubiales y dice que "Vale"

FUENTE: Con información de AFP