sábado 24  de  enero 2026
Manchester City consigue su primer triunfo del 2026 en la Premier League

El Manchester City logró ante el Wolverhampton (2-0) su primera victoria de 2026 en Premier League, este sábado en la 23ª jornada, lo que le permite mantenerse en contacto con el Arsenal

El delantero egipcio #07 del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es acosado por sus compañeros de equipo después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026.

El delantero egipcio #07 del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es acosado por sus compañeros de equipo después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026.

Darren Staples / AFP

El Manchester City logró ante el Wolverhampton (2-0) su primera victoria de 2026 en Premier League, este sábado en la 23ª jornada, lo que le permite mantenerse en contacto con el Arsenal, líder con cuatro puntos de ventaja, antes de su choque del domingo contra el Manchester United.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que solo habían sumado tres puntos de doce desde principios de mes y venían de dos duras derrotas ante el Manchester United (2-0) y el Bodo/Glimt (3-1) -en Champions-, no tuvieron que forzar la máquina para dominar al colista, hasta el punto de que el técnico catalán optó por no alinear de inicio a Erling Haaland ni a Phil Foden.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los Sky Blues (45+2'), con una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda.

Los Citizens habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6'), que marcó por primera vez en liga desde mayo de 2025.

El equipo de Mánchester tiene un calendario sobrecargado en febrero, especialmente si no se impone el miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray y tiene que conformarse con la repesca (eliminatoria a ida y vuelta para estar en octavos).

