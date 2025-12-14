domingo 14  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Manchester City golea y mantiene la persecución del Arsenal en la Premier

El City de Pep Guardiola alcanza así las 34 unidades y se mantiene a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron en la víspera 2-1 al colista Wolverhampton

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El Manchester City, primer perseguidor en la Premier League del líder Arsenal, se impuso este domingo 3-0 en la cancha del Crystal Palace durante la decimosexta jornada, en la que el Aston Villa, tercero, alargó su racha de victorias.

Los Citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron en la víspera 2-1 al colista Wolverhampton. En tercera posición está el Aston Villa con 33 unidades, tras haberse impuesto 3-2 en su visita al West Ham.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante un partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Atacante del Barcelona no volverá a jugar en lo que resta del año
El delantero español del Barcelona # 07 Ferran Torres celebra después de anotar un hat-trick durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarin de Sevilla el 6 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Ferran Torres brilla con un hat-trick y Barcelona mantiene el liderato en La Liga tras vencer al Betis

En Selhurst Park, el noruego Erling Haaland (41' y 88' de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69'), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar el feudo de los Eagles (5º, 26 puntos).

En la primera mitad, el City se hizo con la posesión, aunque fue el Palace el que se mostró más peligroso. Un tiro al larguero de Yeremy Pino y un cara a cara ganado por el arquero Gianluigi Donnarumma contra el ariete Jean-Michel Mateta (43') estuvieron a punto de cambiar el curso del partido.

Pero Haaland, que apenas había recibido balones, remató de cabeza un centro colgado desde la banda derecha por Matheus Nunes para encarrilar el partido.

Haaland, "excepcional"

Ya en la segunda mitad, Foden dobló la ventaja desde fuera del área, con su sexto gol en cuatro partidos de Premier League, y Haaland logró su doblete tras convertir un penal por falta del guardameta Dean Henderson sobre Savinho en el área.

El noruego, de 25 años, suma así 17 goles en las primeras 16 fechas, unas cifras impresionantes que le elevan aún más en la tabla de goleadores de la Premier League.

"Haaland es un atacante para marcar goles, pero en la segunda mitad conservó el balón. Fue capaz de contener situaciones. Nos ayudó a estar juntos. En la segunda mitad estuvo excepcional", valoró el entrenador Pep Guardiola.

Embed

También se disputaba en Londres el choque entre West Ham y Aston Villa, eléctrico desde el primer minuto.

Matheus Fernandes adelantó a los Hammers (18°) a los 30 segundos de partido, antes de que su compañero griego Konstantinos Mavropanos anotase contra su portería para empatar (9').

El West Ham volvió a adelantarse gracias a Jarrod Bowen (24'), pero en la segunda mitad Morgan Rogers firmó un doblete (50' y 79') que alargó a nueve la racha de victorias consecutivas entre todas las competiciones para los hombres de Unai Emery.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

Exatacante del Real Madrid deja las puertas abiertas a un regreso a la selección de Francia

Doblete de Raphinha rescata al Barcelona ante Osasuna y afianza el liderato

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

Te puede interesar

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025. video
EEUU

Tiroteo en Universidad de Brown deja dos muertos y varios heridos; detienen a un sospechoso

Agentes de policía asisten al encendido de la menorá, conmemorando la festividad de Janucá en Islington, Londres, el 14 de diciembre de 2025, mientras la comunidad judía se reúne para reflexionar sobre el atentado terrorista ocurrido en Australia ese mismo día.
MASACRE

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 11 muertos y 29 heridos

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Aragón, España.
VIAJAR

Viaje por las alturas del Pirineo aragonés