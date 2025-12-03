miércoles 3  de  diciembre 2025
Atacante del Barcelona no volverá a jugar en lo que resta del año

Dani Olmo, uno de los principales referentes en ataque del Barcelona, sufrió una luxación en el hombro y quedará marginado por lo menos un mes

El delantero español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante un partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El centrocampista del Barcelona, Dani Olmo, estará fuera de los terrenos de juego durante todo el mes de diciembre tras dislocarse el hombro el martes contra el Atlético de Madrid, por lo que no volverá hasta el próximo año, reveló este miércoles el club catalán.

"El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo" en la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1) el martes en el Camp Nou, señaló el Barça en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes", prosiguió la nota.

El internacional español se lesionó al caerse tras marcar el segundo tanto de su equipo, que supuso el de la remontada.

Desde su llegada al Barcelona en 2024 procedente del RB Leipzig, el jugador de 27 años ha sufrido varias lesiones que han mermado su rendimiento.

Olmo se une a Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen en la lista de lesionados, además del defensa uruguayo Ronald Araújo, de baja por "una situación privada", según reveló el técnico Hansi Flick, mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge hace una semana en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

El Barcelona, líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, jugará el fin de semana contra el Betis, antes de recibir al Eintracht Fráncfort la próxima semana en la Champions.

Castigan al Sevilla

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Sevilla con tres partidos de clausura parcial de su estadio Ramón Sánchez Pizjuán debido a los incidentes durante el derbi que acabó en victoria del Betis por 2-0 el domingo.

Los futbolistas del Betis alertaron al árbitro del lanzamiento de botellas de plástico y otros objetos, por lo que el principal interrumpió durante 15 minutos el choque.

Además, el órgano del fútbol español multó al club andaluz con 45.000 euros y le requirió que le comunique en un plazo de 24 horas los sectores que conforman el Fondo Norte, desde los que se produjeron los lanzamientos, para "garantizar el estricto cumplimiento de la resolución", según el Código Disciplinario de la RFEF.

FUENTE: AFP

