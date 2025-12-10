miércoles 10  de  diciembre 2025
Manchester City agrava la crisis del Real Madrid

El City remontó el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28') con las dianas de Nico O'Reilly (35') y de Erling Haaland (43') para vencer a los merengues

Jugadores del Manchester City celebran luego de vencer al Real Madrid en un partido de la Liga de Campeones, el 10 de diciembre de 2025.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 2-1 al equipo blanco en el estadio Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

El cuadro 'citizen' remontó el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28') con las dianas de Nico O'Reilly (35') y de Erling Haaland (43', de penal).

Con esta derrota, la escuadra de Xabi Alonso desciende a la séptima posición, mientras que la continuidad del entrenador vasco está en duda, cuestionado los últimos días por los malos resultados recientes: dos victorias en los últimos ocho encuentros

"El partido cayó de su lado, pero hemos hecho méritos suficientes para poder empatar, el equipo ha tenido concentración y ritmo", afirmó Alonso en rueda de prensa.

"Queremos revertir un poco el momento en el que estamos, tenemos que recuperar el estado anímico y los lesionados", prosiguió antes de insistir en que "hay que tener mucha calma".

Sin Kylian Mbappé en el once por una fractura en el dedo anular, el técnico vasco apostó por dar entrada al canterano Gonzalo García como punta de lanza, con Vinicius Junior en la izquierda y Rodrygo partiendo desde el otro lado.

La ausencia del astro francés se hizo notar. Mbappé ha anotado nueve de los trece goles del Real Madrid en el presente curso de la Liga de Campeones.

Embed

Los pupilos de Pep Guardiola se encontraron incómodos ante un conjunto blanco que apretó desde el comienzo del partido, marcado por un elevado clima de tensión debido a los pobres resultados de las últimas semanas.

Los madridistas amenazaban con las transiciones, moviendo el esférico de una banda a otra y haciendo daño al contragolpe. De esta manera, se gestó el gol merengue.

Finalmente encontró premio Rodrygo, que rompió una larga sequía goleadora que se extendía desde el mes de marzo, cruzó un remate tras un pase de Jude Bellingham al que no llegó el arquero Gianluigi Donnarumma.

"Momento complicado"

Con el tanto de desventaja, los 'sky blues' aceleraron el juego para voltear el resultado con una acción a balón parado y, después, desde los once metros.

Un saque de esquina encontró el testarazo picado de Josko Gvardiol tras perder Bellingham la marca. Thibaut Courtois no bloqueó la pelota y se la dejó en bandeja a O'Reilly, que marcó sin pestañear.

Poco después, Antonio Rüdiger persistió en un agarrón a Haaland dentro del área, que el árbitro acabó revisando en el monitor del VAR para considerar al final el penal que transformó el noruego con la suficiente sangre fría para engañar al guardameta belga.

Antes de tomar el camino a los vestuarios, Courtois sostuvo al Real Madrid con una doble parada, después de que Haaland fusilara a quemarropa al meta, que desvió hacia un costado. Rayan Cherki finalizó la jugada con otro obús que repelió el portero.

En la segunda mitad, ambos contrincantes gozaron de varias ocasiones, pero ninguno las materializó. Bellingham y Vinicius insistieron en el ataque sin suerte, mientras que un remate de Endrick golpeó el larguero en el 85 y Courtois no paraba de obrar milagros.

Embed

Al final, se escucharon pitidos en las tribunas.

"El gol (del Real Madrid) nos ha hecho encontrar el juego", aseguró el técnico Guardiola en rueda de prensa, antes de reconocer que sufrió al final con la subida de Rudiger al ataque: "Cuando hay mucha gente en el área, hay que sobrevivir".

"No fue suficiente. Salimos muy frustrados. La primera parte muy bien, en los primeros minutos. Marcamos el gol, pero no fue posible. Hay que mejorar", declaró a Movistar+ Rodrygo, que abrazó efusivamente a su entrenador tras marcar: "Es un momento complicado para él también. Las cosas no están saliendo. Demostrar a la gente que estamos con nuestro entrenador".

FUENTE: AFP

