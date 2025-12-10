Mbappé entra en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025.

MADRID.- El delantero francés Kylian Mbappé formará parte de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este miércoles al Manchester City en el Santiago Bernabéu en la Champions League , pese a tener el dedo anular de la mano izquierda fracturado y arrastrar molestias en una rodilla por un golpe.

El astro galo, que se sometió este miércoles a unas pruebas en la ciudad deportiva del club blanco, a las afueras de la capital española, sufrió problemas físicos el domingo durante la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu.

FÚTBOL Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona

Fútbol ¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

El técnico Xabi Alonso entregó la lista de los jugadores que se medirán al conjunto inglés este miércoles, el mismo día del choque, en lugar de hacerlo un día antes como se hace habitualmente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Mbappé está registrando un espectacular inicio de temporada, con 25 goles en 21 partidos en todas las competiciones.

También entró en la lista el argentino Franco Mastantuono, que se ha perdido el último mes y medio de competición por una pubalgia.

El Real Madrid cuenta con numerosas bajas por lesión: Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Uruguay se medirá a Inglaterra

En la preparación del Mundial de fútbol 2026, Uruguay visitará a Inglaterra en Wembley para disputar un amistoso el 27 de marzo, anunció este miércoles la Federación Inglesa (FA).

Cuatro días después, los ingleses se enfrentarán a Japón.

"Queríamos enfrentarnos a dos equipos clasificados en el Top 20 del mundo, pero también probarnos a nosotros mismos contra equipos no europeos", declaró en el comunicado de la FA el seleccionador inglés Thomas Tuchel para explicar la elección de sus rivales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fede Valverde (@fedevalverde)

Uruguay, entrenado por Marcelo Bielsa, jugará el Mundial en el grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España, según el sorteo celebrado el pasado viernes en Washington.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó también en X la visita del combinado charrúa a Wembley.

Esa ventana de partidos internacionales en marzo, que coincidirá también con los repechajes que deben otorgar los últimos seis boletos para el torneo que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio, será la última que tengan las selecciones para disputar amistosos de preparación antes del anuncio de las listas con los jugadores seleccionados por cada equipo.

FUENTE: AFP