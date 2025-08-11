Inter Miami cae goleado en Orlando en un amargo debut de De Paul en la MLS

Martín Ojeda #10 del Orlando City corre con el balón durante el partido de la MLS entre el Orlando City y el Inter Miami CF en el Estadio Inter&Co el 10 de agosto de 2025 en Orlando, Florida.

En un caliente derbi de Florida, el Orlando City aprovechó la ausencia de Lionel Messi para tumbar este domingo 4-1 al Inter Miami en el estreno de Rodrigo De Paul en la liga norteamericana ( MLS ).

El delantero colombiano Luis Muriel fue la estrella de la noche en el Inter&Co Stadium de Orlando con dos tantos en los minutos 2 y 50 mientras el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaban la paliza.

Fútbol Rodrigo De Paul listo para su debut en la MLS: Inter Miami enfrenta a Orlando City en el derbi de Florida

Fútbol El nuevo templo del Inter Miami toma forma y se levanta con una estela de campeón

El italiano Yannick Bright descontó para los visitantes en el minuto 5

El argentino De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

El Inter acusó la ausencia por el segundo juego seguido de Messi, al que Mascherano espera recuperarse de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

"Hoy hubo un solo equipo. No jugamos con la intensidad que se necesitaba este partido y nos superaron del primer al último minuto", lamentó El Jefecito en una conferencia de prensa en la que fue muy crítico con la actitud de sus jugadores.

Inter Miami (10) Los argentinos Tadeo Allende (izquierda) y Rodrigo De Paul (derecha) celebran con el uruguayo Luis Suárez luego del tercer gol del Inter Miami en un partido, el 6 de agosto de 2025. LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP

Estamos "muy dolidos y muy preocupados. Si realmente queremos competir este no es el camino", alertó el timonel argentino. "Como líder de este grupo me duele mucho dar la imagen que dimos hoy".

La derrota desciende un escalaón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos. Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.

Orlando, cuarto con 44 y también clasificado a las eliminatorias de la Leagues Cup, encarriló su triunfo a los 95 segundos de juego, cuando el veterano Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Sólo tres minutos después Bright igualó el marcador con su primera diana con la camiseta de Miami, en una fulminante volea desde el borde del área.

Doblete de colombiano Muriel

Pasada la media hora, el partido se embarró con una sucesión de duras entradas y protestas que derivaron en el que el árbitro mostró hasta cinco tarjetas amarillas antes del descanso.

De Paul, que tuvo una actuación gris, probó fortuna con un disparo desviado desde fuera del área al inicio de la segunda mitad.

El duelo se decantó después del lado de Orlando con los tantos de Muriel, en una acción individual tras servicio de esquina, y Ojeda, con un potente disparo al primer palo.

En el 67 el uruguayo Luis Suárez estuvo cerca de reducir la desventaja con un disparo desde el círculo central pero el portero peruano Pedro Gallese retrocedió un tiempo y despejó con una mano providencial.

La fiesta en Orlando fue completa cuando Mario Pasalic aprovechó la pasividad de la defensa del Inter para anotar el cuarto gol para la escuadra que dirige el colombiano Oscar Pareja.

En otros resultados de la jornada 26 de la MLS, el FC Cincinnati, segundo clasificado del Este, perdió 1-0 en su cancha frente al Charlotte con un solitario gol del marfileño Wilfried Zaha.

En el minuto 85, la ex estrella del Crystal Palace aprovechó un rebote en el área local para conectar una vistosa volea que entró ajustada al primer palo.

Por su lado el New York Red Bulls, vigente subcampeón de la liga, venció 2-1 al Real Salt Lake con un doblete de Eric-Maxim Choupo-Moting.

El camerunés erró un penalti en el minuto 84 al lanzarlo a lo Panenka a las manos del arquero brasileño Rafael Cabral pero se redimió al marcar el tanto de la victoria, también de pena máxima, en el 90+9.

FUENTE: AFP