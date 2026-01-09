Marlins evitan el arbitraje salarial con cinco jugadores

El derecho Max Meyer, de los Marlins de Miami, trabaja durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 21 de mayo de 2025.

Los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo con cinco de sus seis jugadores disponibles para el arbitraje salarial este jueves, día en el que se cumplía la fecha límite para poder conseguir un pacto antes de que las audiencias fueran requeridas.

Miami pactó con los lanzadores zurdos Braxton Garrett , Andrew Nardi y Ryan Weathers , al igual que con los derechos Anthony Bender y Max Meyer . El único jugador del equipo que no alcanzó un acuerdo con la organización fue el diestro Calvin Faucher .

Según un reporte del portal oficial de la MLB, los peces ofrecieron 1.8 millones de dólares, mientras que Faucher solicitó $2.05 millones. Ahora, ambas partes irán a una audiencia en la que un panel de árbitros determinará el salario del brazo para la temporada 2026. De igual forma, las partes también tienen la opción de llegar a un acuerdo antes de que eso ocurra.

Faucher comandó a los lanzadores de los Marlins en salvados durante la campaña anterior con un total de 15. El serpentinero, de 30 años de edad, dejó una marca de 4-4 con una efectividad de 3.28 en 60 entradas y un tercio de labor a lo largo de 65 salidas.

Nueva llave para los innings finales

El mes pasado, la directiva de Miami firmó a Pete Fairbanks, quien registró 27 rescates en 2025 con el uniforme de los vecinos Rays de Tampa Bay, a un contrato por un año y 13 millones de dólares.

De acuerdo al mismo reporte, Weathers devengará un salario de 1.35 millones de dólares en la venidera contienda, casi el doble de lo que ganó en 2025. El siniestro tuvo un balance de 2-2 con una efectividad de 3.99 en la zafra anterior, en la que estuvo limitado a solo ocho aperturas por las lesiones.

En una charla virtual con reporteros el jueves, el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, Peter Bendix, señaló que espera que Weathers, Garrett y Meyer, todos recuperándose de problemas físicos, estén al tope de sus condiciones durante los entrenamientos primaverales y describió al trío como "una gran parte de nuestra profundidad en el pitcheo".

"Quedará de parte de cada uno de ellos hacer todo lo que necesiten hacer para ganarse un puesto", asomó Bendix.