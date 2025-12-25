jueves 25  de  diciembre 2025
Pete Fairbanks firma con los Marlins por un año y 13 millones

Los Miami Marlins acuerdan un contrato de un año y 13 millones de dólares con el relevista Pete Fairbanks, ex cerrador de los Rays, en uno de los movimientos destacados del mercado MLB

Pete Fairbanks, número 29 de los Rays de Tampa Bay, lanza en la novena entrada durante un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park de Camden Yards el 24 de septiembre de 2025 en Baltimore, Maryland.&nbsp;

Pete Fairbanks, número 29 de los Rays de Tampa Bay, lanza en la novena entrada durante un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park de Camden Yards el 24 de septiembre de 2025 en Baltimore, Maryland. 

Mitchell Layton/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Marlins continúan reforzando su bullpen tras llegar a un acuerdo con el relevista derecho Pete Fairbanks por una temporada y 13 millones de dólares, según informó Jeff Passan de ESPN.

El contrato incluye un bono de 1 millón de dólares, además de hasta 1 millón adicional en incentivos ligados al número de apariciones, de acuerdo con Mark Feinsand de MLB.com. En caso de ser traspasado durante la temporada, Fairbanks recibirá un pago extra de 500.000 dólares.

Fairbanks, experiencia y solvencia para el bullpen de Miami

A sus 31 años, Fairbanks llega a Miami tras pasar siete temporadas con los Tampa Bay Rays, organización que decidió no ejercer una opción de 11 millones de dólares para retenerlo. En la campaña pasada, el lanzador registró una efectividad (ERA) de 2.83 y un FIP de 3.63 en 60 1/3 entradas, además de 27 salvamentos.

Desde su debut en Grandes Ligas con los Texas Rangers en 2019, Fairbanks ha trabajado exclusivamente como relevista, acumulando una ERA de 3.19 y un FIP de 3.10, cifras que reflejan su consistencia en situaciones de alta presión.

Descenso reciente en su tasa de ponches

Uno de los puntos a seguir será la evolución de su capacidad de ponchar bateadores. Entre 2019 y 2023, Fairbanks mantenía una destacada tasa de ponches del 33.9%, pero en las temporadas 2024 y 2025 esta cifra descendió al 24%, una tendencia que los Marlins buscarán revertir con ajustes mecánicos y de uso.

Un mercado activo para los cerradores en la MLB

La firma de Fairbanks se suma a un movido mercado de relevistas durante la actual temporada baja. Nombres como Edwin Díaz, Robert Suárez, Devin Williams, Ryan Helsley, Raisel Iglesias, Kenley Jansen, Luke Weaver, Tyler Rogers y Brad Keller ya han encontrado nuevos contratos, confirmando la alta demanda de brazos confiables para el cierre de partidos.

Con esta incorporación, los Marlins apuestan por experiencia, liderazgo y profundidad en su bullpen de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas.

