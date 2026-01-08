jueves 8  de  enero 2026
Megacambio entre Marlins y Cachorros deja a Miami sin su lanzador prodigio

Chicago adquiere a Edward Cabrera desde Miami en un megacambio que envía a Owen Caissie y dos prospectos más a los Marlins.

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida. 

Carmen Mandato / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Cachorros de Chicago sacudieron el mercado de las Grandes Ligas al adquirir al lanzador derecho Edward Cabrera desde los Miami Marlins, a cambio de los prospectos Owen Caissie, Cristian Hernández y Edgardo De Leon, según anunciaron ambos equipos este miércoles.

El nombre de Cabrera también estuvo sobre la mesa de los New York Yankees, que exploraron un posible canje antes de que el dominicano terminara en Chicago. Sin embargo, la franquicia neoyorquina nunca estuvo cerca de concretar la operación, de acuerdo con el periodista Jon Heyman de MLB Network.

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida. 
Cabrera refuerza una rotación profunda en Chicago

Con esta incorporación, la rotación proyectada de los Cubs para 2026 queda conformada por Edward Cabrera, Matthew Boyd, Cade Horton, Shota Imanaga y Jameson Taillon. Además, Colin Rea y Javier Assad figuran como opciones adicionales, mientras que el All-Star de 2023 Justin Steele apunta a regresar en la primera mitad de la temporada tras someterse a una cirugía de codo en abril.

Cabrera viene de una sólida campaña en 2025, en la que registró efectividad de 3.53, WHIP de 1.23 y un récord personal de 150 ponches en 137 2/3 innings, repartidos en 26 aperturas. El derecho es elegible para arbitraje hasta 2028 y se proyecta que gane 3.7 millones de dólares en 2026.

En cuanto a métricas avanzadas, Cabrera terminó en el percentil 87 en velocidad de recta, 78 en porcentaje de swings fallidos, y 74 tanto en persecuciones como en tasa de ponches. Su repertorio incluye una recta de cuatro costuras que promedió 97 mph, un cambio explosivo por encima de las 94 mph, además de sinker, slider y curva.

Edward Cabrera (3).jpg
El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

Miami apuesta por juventud y proyección

Para los Marlins, el intercambio representa una fuerte inyección de talento joven. Owen Caissie, principal pieza del acuerdo, era el mejor prospecto de los Cubs y ocupa el puesto 47 del ranking general de MLB Pipeline. El jardinero de 23 años conectó 22 jonrones, impulsó 55 carreras y dejó un OPS de .937 en 99 juegos en Triple-A en 2025, además de debutar en Grandes Ligas en agosto, donde disputó 12 encuentros.

Por su parte, Cristian Hernández, clasificado como el prospecto número 11 del sistema de Chicago, aportó velocidad y versatilidad en el cuadro interior. El infielder de 22 años conectó siete jonrones y se robó 52 bases en 115 juegos en Clase A.

El paquete se completa con Edgardo De Leon, un bateador de apenas 18 años, que mostró proyección ofensiva al registrar cinco cuadrangulares y un OPS de .853 en 43 partidos de liga de novatos durante la temporada 2025.

Balance del intercambio

El movimiento confirma la intención de los Cubs de competir a corto y mediano plazo con una rotación poderosa y control contractual, mientras que Miami sacrifica a uno de sus brazos más prometedores para acelerar un proceso de reconstrucción basado en juventud y profundidad ofensiva.

