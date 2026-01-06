Yanquis se suman a la carrera por los servicios de lanzador dominicano de los Marlins

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, durante la primera entrada de un juego contra los Bravos de Atlanta en el LoanDepot Park, el 25 de agosto de 2025 en Miami, Florida.

Los Yanquis de Nueva York tienen una gran cantidad de dudas alrededor de su rotación abridora rumbo a la próxima temporada de las Grandes Ligas y de acuerdo a un reporte reciente de The Athletic, el alto mando de la organización estaría en conversaciones con los Marlins de Miami con la intención de concretar una transacción por una de las piezas más codiciadas del staff de los peces.

Se trata de Edward Cabrera , de 27 años de edad, quien está bajo contrato con los residentes del sur de la Florida hasta la temporada 2028 y tiene previsto ganar un salario de 3.7 millones de dólares en el arbitraje este año, según las proyecciones de MLB Trade Rumors. Sin embargo, la información deja claro que, hasta el domingo por la mañana, ningún cambio lucía inminente.

La llegada del nuevo año ha sacudido el mercado de la MLB y múltiples reportes han comenzado a surgir en referencia a distintos equipos y jugadores. Los neoyorquinos han protagonizado una buena parte de esos rumores, con varios medios señalando que han estado en charlas con diferentes conjuntos y agentes.

Además de su interés por Cabrera, los "Bombarderos del Bronx" también estarían tras la pista del dominicano Freddy Peralta, de los Cerveceros de Milwaukee, quien tiene pautado recibir 8 millones de dólares en su última campaña antes de poder declararse como agente libre.

Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt no estarían disponibles para los Yanquis al comienzo de la venidera contienda mientras finalizan sus respectivas recuperaciones de cirugías en el codo.

Un año de altibajos

Cabrera, por su parte, tuvo una efectividad de 3.53 en 137 innings y dos tercios de labor en la pasada temporada para los Marlins, la máxima cantidad de episodios lanzados por el quisqueyano en una misma zafra en el máximo escenario hasta ahora.

El aspecto que ha hecho que muchos equipos actúen con cautela en las negociaciones por el derecho de Miami es que tuvo dos pasantías por la lista de lesionados en 2025, la primera al comienzo del torneo por una ampolla en el dedo medio de su mano derecha y la otra en septiembre por un problema en el codo de lanzar.