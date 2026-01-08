jueves 8  de  enero 2026
BÉISBOL

Tras cambio de Cabrera, varios prospectos de los Marlins lucen listos para debutar en 2026

Encabezados por el lanzador Thomas White, la joya principal de los Marlins, una buena cantidad de promesas de Miami podría estrenarse en MLB muy pronto

El prospecto Thomas White, de los Marlins de Miami, lanza en el cuarto inning del Juego de Futuras Estrellas de la MLB, el 13 de julio de 2024.

El prospecto Thomas White, de los Marlins de Miami, lanza en el cuarto inning del Juego de Futuras Estrellas de la MLB, el 13 de julio de 2024.

STACY REVERE / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El cambio de Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago, que se concretó este pasado miércoles luego de varios meses de rumores que apuntaban a que el lanzador dominicano saldría de los Marlins de Miami, dejó a la afición del combinado del sur de la Florida con un sabor amargo en la garganta; sin embargo, no hay mal que por bien no venga, como reza el famoso refrán, y los muchachos de Clayton McCullough parecen tener en sus granjas a las piezas para llenar esa y otras vacantes en el equipo grande.

En el caso de los lanzadores, por ejemplo, los peces tienen a cuatro de ellos dentro de sus principales 10 promesas actuales, según el nuevo ránking de Baseball America rumbo a la temporada 2026, incluyendo a por lo menos dos que podrían tener un impacto en la rotación abridora del club ligamayorista en el venidero torneo.

Lee además
El dominicano Christopher Morel llega a Miami para atender la inicial     
Béisbol

Qué pueden esperar los Marlins de la apuesta por Christopher Morel
Pete Fairbanks, número 29 de los Rays de Tampa Bay, lanza en la novena entrada durante un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore en el Oriole Park de Camden Yards el 24 de septiembre de 2025 en Baltimore, Maryland. 
Béisbol

Pete Fairbanks firma con los Marlins por un año y 13 millones
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MLB on FOX (@mlbonfox)

Thomas White se mantuvo como el prospecto número uno de la organización. El año pasado ponchó a 14.6 bateadores por cada nueve innings lanzados y finalizó el certamen con récord de 4-3 y una efectividad de 2.31 en 21 aperturas, culminando el 2026 con la sucursal Triple A Jacksonville. Resulta poco probable que logre ganarse un cupo en el equipo grande durante los entrenamientos primaverales, pero un llamado al "Big Show" más adelante en el campeonato no está descartado.

Más alternativas

Otro zurdo, Robby Snelling, se posiciona como el segundo mejor prospecto del club. Este serpentinero está en una mucho mejor posición para hacer el roster de los Marlins desde el mismo Día Inaugural tras un estupendo 2025 que lo vio marcar una efectividad de 2.57 entre las sucursales de Doble A y Triple A. En 11 salidas en la antesala de las Grandes Ligas, el brazo registró un porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.27.

Por otro lado, el receptor Joe Mack (cuarto en la lista) fue movido al roster de 40 peloteros de los Marlins en esta pasada temporada muerta y competirá con Agustín Ramírez y Liam Hicks por un puesto en la plantilla de la jornada inicial de la campaña. Disputó 99 juegos con Jacksonville en 2025.

Temas
Te puede interesar

Norby trabaja su swing con la mira puesta en ayudar a los Marlins en 2026

Yanquis se suman a la carrera por los servicios de lanzador dominicano de los Marlins

Megacambio entre Marlins y Cachorros deja a Miami sin su lanzador prodigio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Te puede interesar

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos