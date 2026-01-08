Tras cambio de Cabrera, varios prospectos de los Marlins lucen listos para debutar en 2026

El prospecto Thomas White, de los Marlins de Miami, lanza en el cuarto inning del Juego de Futuras Estrellas de la MLB, el 13 de julio de 2024.

El cambio de Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago , que se concretó este pasado miércoles luego de varios meses de rumores que apuntaban a que el lanzador dominicano saldría de los Marlins de Miami , dejó a la afición del combinado del sur de la Florida con un sabor amargo en la garganta; sin embargo, no hay mal que por bien no venga, como reza el famoso refrán, y los muchachos de Clayton McCullough parecen tener en sus granjas a las piezas para llenar esa y otras vacantes en el equipo grande.

En el caso de los lanzadores, por ejemplo, los peces tienen a cuatro de ellos dentro de sus principales 10 promesas actuales, según el nuevo ránking de Baseball America rumbo a la temporada 2026, incluyendo a por lo menos dos que podrían tener un impacto en la rotación abridora del club ligamayorista en el venidero torneo.

Thomas White se mantuvo como el prospecto número uno de la organización. El año pasado ponchó a 14.6 bateadores por cada nueve innings lanzados y finalizó el certamen con récord de 4-3 y una efectividad de 2.31 en 21 aperturas, culminando el 2026 con la sucursal Triple A Jacksonville. Resulta poco probable que logre ganarse un cupo en el equipo grande durante los entrenamientos primaverales, pero un llamado al "Big Show" más adelante en el campeonato no está descartado.

Más alternativas

Otro zurdo, Robby Snelling, se posiciona como el segundo mejor prospecto del club. Este serpentinero está en una mucho mejor posición para hacer el roster de los Marlins desde el mismo Día Inaugural tras un estupendo 2025 que lo vio marcar una efectividad de 2.57 entre las sucursales de Doble A y Triple A. En 11 salidas en la antesala de las Grandes Ligas, el brazo registró un porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.27.

Por otro lado, el receptor Joe Mack (cuarto en la lista) fue movido al roster de 40 peloteros de los Marlins en esta pasada temporada muerta y competirá con Agustín Ramírez y Liam Hicks por un puesto en la plantilla de la jornada inicial de la campaña. Disputó 99 juegos con Jacksonville en 2025.