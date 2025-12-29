lunes 29  de  diciembre 2025
Norby trabaja su swing con la mira puesta en ayudar a los Marlins en 2026

Luego de una temporada pasada que estuvo repleta de lesiones, Connor Norby batallará por un puesto en el roster de los Marlins de Miami en la primavera

El antesalista Connor Norby, de los Marlins de Miami, corre las bases después de conectar un jonrón, el 4 de julio de 2025.

LEONARDO FERNÁNDEZ / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami guardan la esperanza de que la mejor versión de Connor Norby todavía esté por llegar. El argumento de los peces para suponerlo es más que válido, cuando se toma en cuenta que el jugador ha tenido que batallar con múltiples lesiones en tiempo reciente, lo que ha impedido que pueda estar a tiempo completo sobre el terreno de juego.

Ahora, Norby se encuentra en una posición en la que no tiene un cupo garantizado en la plantilla de los Marlins para la próxima campaña, por lo que tendrá que apelar a un sólido rendimiento durante los venideros entrenamientos primaverales para poder probar que la directiva de Miami no está equivocada con respecto a él.

"Lo difícil de su temporada y lastimarse en el spring training para luego regresar y volver a lastimarse", recordó el mánager Clayton McCullough, en declaraciones recogidas por el portal oficial del club. "No hemos visto lo que sabemos que Norby en realidad puede hacer. Esperemos que esté saludable, que pueda salir a batear como siempre lo ha hecho y continúe mejorando a la defensiva", añadió.

Norby pasó buena parte de la temporada pasada en busca del swing ideal y parecía que finalmente había encontrado la fórmula en el último mes de la ronda regular. En 14 juegos disputados en septiembre, conectó para una línea ofensiva de .275/.315/.471, con cuatro dobles, dos jonrones y cinco carreras remolcadas.

Sin embargo, ese éxito al final no ha sido excusa para que Norby comience a trabajar desde temprano en esta temporada muerta.

"Usualmente comienzo a batear alrededor del Día de Acción de Gracias, pero estaba ansioso por volver y empecé unas dos semanas antes de eso, como al comienzo de noviembre", contó. "He estado bateando desde entonces y siento que eso es lo único que he estado haciendo. Me siento muy bien en este momento, a estas alturas del año. Todavía tenemos unos dos meses antes de iniciar el campamento, pero siento que estoy en una muy buena posición en este momento".

¿Cuál es el mensaje para él?

¿Pero qué esperan los Marlins de él exactamente?

"Sal a dominar la tercera base en esta temporada muerta", indicó McCullough. "Vas a llegar al spring training a competir por un puesto en la antesala y el hecho de haber jugado en los jardines no es algo extraño para ti. No quiero que te atrape desprevenido", cerró.

