Marlins de Miami depositan toda su confianza en el venezolano Luzardo

La vida sin un as para los Marlins de Miami podía ser vista como un gran problema para el 2024, tras no poder contar con el CY Young de la LIga Nacional 2022, Sandy Alcántara. Sin embargo, es todo lo contrario, no existen dolores de cabeza para un equipo que confía plenamente en el zurdo venezolano, Jesús Luzardo para que los guie.