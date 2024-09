Marlins de Miami llama a un nuevo venezolano al show

Béisbol Ketel Marte no piensa en el MVP, busca clasificar a los Diamondbacks

Sanoja en la temporada 2024 en Ligas Menores, acumula 141 incogibles, entre ellos 32 dobles, seis triples, siete bambinazos, con 55 carreras anotadas, 65 fletadas y tiene average de .286 entre Doble A y Triples A de los Marlins.

"Es una gran bendición por la oportunidad que me da la organización", destacó Sanoja a El Extrabase. "En la organización hay bastante apoyo. Me ayudaron en todo desde el primer día. Los coachs me llevaron día a día para crecer".