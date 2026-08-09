Sandy Alcántara hace historia con los Marlins

Sandy Alcántara #22 de los Miami Marlins saluda al público tras convertirse en el líder de la franquicia de los Marlins en entradas lanzadas durante la tercera entrada del partido contra los Los Angeles Angels en el loanDepot Park el 8 de agosto de 2026 en Miami, Florida.

El dominicano Sandy Alcántara volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes brazos de la historia de los Marlins. El derecho estableció este sábado el récord de la franquicia de más entradas lanzadas de por vida, durante la victoria de Miami por 7-0 sobre los Angelinos en el loanDepot park.

Alcántara llegó al encuentro con 1.223,2 innings y necesitaba apenas siete outs para superar a Ricky Nolasco, quien ostentaba la marca histórica de la organización. El dominicano retiró a los primeros seis bateadores que enfrentó y empató el récord con un ponche al venezolano Moisés Ballesteros para cerrar el segundo episodio.

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La nueva marca quedó oficialmente en manos de Alcántara cuando ponchó a Josh Lowe en el tercer inning.

El as de los Marlins terminó trabajando siete entradas en blanco, permitió apenas tres hits, concedió un boleto y ponchó a ocho bateadores, igualando su mejor registro de la temporada. Además, extendió a 20 innings su racha sin permitir carreras.

El récord de entradas es el tercero de la franquicia que Alcántara establece esta temporada. En junio se convirtió en el líder histórico de Miami en ponches y en julio hizo lo propio en aperturas de calidad.

Desde su debut con los Marlins, el 29 de junio de 2018, Alcántara acumula 1.223,2 entradas, la séptima mayor cantidad en las Grandes Ligas durante ese período, pese a haberse perdido toda la temporada 2024 debido a una cirugía Tommy John.

Después de un complicado 2025 en su regreso de la operación, el dominicano ha recuperado en 2026 el nivel que lo convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de las Mayores. Antes de su salida del sábado, lideraba MLB con 156,2 innings y 17 aperturas de calidad en 24 presentaciones.

Su excelente momento también le permitió ser elegido recientemente como Jugador de la Semana de la Liga Nacional, después de lanzar 13 innings en blanco en dos aperturas de calidad contra los Filis y los Mets. Es apenas la segunda vez que recibe ese reconocimiento, después del obtenido en mayo de 2022, durante la campaña en la que ganó el premio Cy Young.

Los Marlins también hicieron su parte para celebrar la hazaña. Miami tomó ventaja en el tercer inning con sendos imparables productores de dos carreras de Xavier Edwards y el dominicano Otto López, y agregó tres anotaciones más en el quinto episodio.

Con el triunfo, los Marlins cortaron una racha de cuatro derrotas y colocaron su récord en 59-59.

Para Alcántara, además, la victoria confirmó otra estadística impresionante: ahora tiene marca de 28-1 de por vida cuando recibe una ventaja de al menos cuatro carreras.