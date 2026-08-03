martes 4  de  agosto 2026
BÉISBOL

Marlins reciben a varios prospectos en cambios por Hicks y Garrett

El alto mando de los Marlins de Miami entregó este lunes al receptor Liam Hicks a los Rays de Tampa Bay y al lanzador Braxton Garrett a los Cachorros de Chicago

El lanzador Braxton Garrett, en ese momento de los Marlins de Miami, trabaja en un compromiso ante los Cardenales de San Luis, el 17 de junio de 2024.

El lanzador Braxton Garrett, en ese momento de los Marlins de Miami, trabaja en un compromiso ante los Cardenales de San Luis, el 17 de junio de 2024.

MEGAN BRIGGS / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Había dudas sobre la posición exacta de los Marlins de Miami rumbo a la fecha límite de cambios de este año. Si bien la organización no cuenta con el récord más alentador para pelear por un cupo a la postemporada, el alto mando del equipo ha expresado previamente que desea competir tan pronto como en 2027, por lo que desprenderse de sus principales figuras no resultaba lógico.

No obstante, este lunes, la directiva de los peces había tirado del gatillo en un par de movimientos que apuntaban más hacia el futuro, viendo incluso más allá de la próxima contienda.

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Por un lado, los Marlins enviaron al receptor Liam Hicks hacia los Rays a cambio de tres prospectos que estaban entre los 30 mejores del conjunto con sede en Tampa Bay: el infielder Brayden Taylor (en el puesto 16 del ránking), el lanzador derecho Jacob Kisting (26) y el campocorto Adrián Santana (27).

Taylor se presenta como la pieza más atractiva entre las recibidas por Miami. Fue la selección número 19 en el Draft de la MLB en 2023, pero tuvo problemas en Doble A durante la campaña 2025, en la que apenas registró un OPS de .575; sin embargo, la promesa recuperó su valor con un sólido rendimiento en la Arizona Fall League (OPS de .872) y en esta campaña (.897), también en Doble A.

Otro abridor para los Cachorros

Por segunda oportunidad desde enero, los Marlins enviaron a uno de sus abridores de mayor renombre rumbo a los Cachorros. Luego de que en 2025 canjearan rumbo a Chicago al dominicano Edward Cabrera, en esta ocasión se trató del zurdo Braxton Garrett.

En ese movimiento, la tropa del sur de la Florida obtuvo al primera base/jardinero Jonathon Long, que estaba rankeado en el puesto 10 entre los mejores 30 prospectos de los oseznos, y al serpentinero derecho Jace Beck (28).

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En su regreso de una segunda operación Tommy John, Garrett no consiguió hacer el equipo de los Marlins desde los entrenamientos primaverales, pero había sido uno de los mejores brazos del club en Triple A, con una efectividad de 2.90 en 77.2 entradas de labor.

El siniestro tuvo inconvenientes en sus dos pruebas con los Marlins este año, al regalar ocho boletos y permitir siete anotaciones en apenas 4.1 innings sobre el ruedo, razón por la que no recibió otro ascenso al equipo grande después de mayo.

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