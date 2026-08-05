miércoles 5  de  agosto 2026
BÉISBOL

Marlins vuelven a ascender a su receptor del día inaugural, pero esperan que juegue otra posición

El dominicano Agustín Ramírez, quien inició la campaña como el careta de los Marlins de Miami, recibió el llamado desde Triple A para el juego de este martes

El toletero Agustín Ramírez, de los Marlins de Miami, reacciona luego de conectar un jonrón en un encuentro, el 2 de agosto de 2025.

El toletero Agustín Ramírez, de los Marlins de Miami, reacciona luego de conectar un jonrón en un encuentro, el 2 de agosto de 2025.

RICH STORRY / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Tras una jornada del lunes en la que los Marlins de Miami se despidieron, entre otros, del receptor Liam Hicks, el alto mando de la organización tomó la decisión de llamar de vuelta a las Grandes Ligas al dominicano Agustín Ramírez, quien sirvió como el careta de la divisa en el primer duelo de la presente contienda.

Sin embargo, la directiva de los peces parece tener un plan distinto para Ramírez en esta ocasión. Según informó el presidente de operaciones de béisbol del combinado, Peter Bendix, los Marlins reincorporaron a sus filas al quisqueyano para que los ayude en la primera base.

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Ramírez, quien fue enviado a las menores el 4 de mayo, también tiene previsto ver acción en la receptoría y como bateador designado, un rol similar al que tenía Hicks, que ahora forma parte de los vecinos Rays de Tampa Bay.

Con el ascenso el oriundo de Santo Domingo, Miami mantendrá a tres receptores en su roster, junto con Joe Mack y Brian Navarreto.

"No vamos a quitarle la oportunidad de ser receptor", aclaró Bendix, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Estamos tratando de añadir versatilidad, colocarlo en una posición como la que tenía Liam, excepto que como un bateador derecho. Quizás alguien que complemente el resto de nuestro lineup. Tener la presencia de 'Gus' en adición a Joe Mack fue otro hecho importante que consideramos al cambiar a Liam. Necesitamos bateadores derechos. Sabemos que 'Gus' es alguien que puede batear. Y sabemos que su trabajo como receptor ha mejorado", añadió.

"Parte del proceso"

En 31 juegos antes de ser enviado a la sucursal Triple A Jacksonville, Ramírez registró una línea ofensiva de .230/.318/.345, con cinco dobles, un triple y dos jonrones en 129 apariciones al plato mientras compartía tiempo de juego con Hicks. Detrás el 'home', cometió cuatro errores y registró tres "passed balls", al mismo tiempo en que retiró a solo dos de 21 corredores que intentaron robarle una base.

"Fue difícil", confesó Ramírez sobre el momento en el que fue enviado a las menores. "Fue duro para mí, pero pienso que formó parte del proceso de aprendizaje. Esto será parte de la historia de mi carrera, fue solo un proceso que me ayudará a mejorar. Y estoy feliz de estar de vuelta y poder ayudar".

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