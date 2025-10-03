viernes 3  de  octubre 2025
Fútbol

Mascherano defiende a capa y espada a Rodrigo De Paul en el Inter Miami

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este viernes el nivel del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, uno de los grandes fichajes de mitad de año

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, destacó este viernes el nivel del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, uno de los grandes fichajes de mitad de año en la liga norteamericana (MLS).

El campeón del mundo con la Albiceleste en 2022 llegó este verano a préstamo del Atlético de Madrid y se ha convertido en pieza central del mediocampo de Las Garzas, además de un custodia de confianza de Lionel Messi.

"Para nosotros lo más importante es el rendimiento en la cancha", dijo Mascherano en conferencia de prensa. "Es un chico que tiene un don, uno tiene que entender que en muchas situaciones no es cuánto corres sino cómo corres".

"Rodrigo nos ha dado mucho desde su llegada, es un chico que nos da versatilidad, puede jugar desde varios lugares y después nos da toda su personalidad", agregó.

De Paul, de 31 años, llegó para reforzar una mitad de la cancha que tiempo después perdió opciones ante la salida de Federico Redondo al fútbol español (Elche) y de Benjamín Cremaschi al balompié italiano (Parma).

El exvolante del Atleti ha disputado nueve partidos de la liga, en los que integró cuatro asistencias. Su único gol con el Inter fue en la fase de grupos de la Leagues Cup, en la que su equipo fue finalista.

Mascherano no dio mayores pistas sobre la presencia de De Paul y Messi, convocados por la selección argentina para los amistosos de octubre, para el partido liguero pendiente de la próxima semana frente a Atlanta United.

El juego del sábado 11 de octubre coincide con el choque que los albicelestes sostendrán ante Venezuela un día antes en Miami.

"Es algo que estamos hablando y ya te enterarás", dijo el entrenador.

Picsart_25-08-07_20-36-05-656
Rodrigo De Paul #7 y Luis Suárez del Inter Miami CF celebran tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Fase Uno de la Leagues Cup entre el Inter Miami CF y los Pumas de la UNAM en el Chase Stadium el 6 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

En busca del liderato de la Conferencia Este y sin ganar en sus dos últimos encuentros, Inter visita el sábado a New England Revolution.

