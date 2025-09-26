viernes 26  de  septiembre 2025
"Busquets va a ser entrenador", augura Mascherano

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que "no tengo ninguna duda" de que su jugador Sergio Busquets terminará como técnico en el futuro

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este viernes que el retiro del volante español Sergio Busquets a final de este año es una "lástima" y se mostró convencido de que su futuro está en los banquillos.

"Busi va a ser entrenador, no tengo ninguna duda", dijo Mascherano en su conferencia de prensa previa al duelo del sábado ante el Toronto FC.

"Gente como Busi, que es tan importante en este deporte, tendrá la oportunidad de entrenar en muchos clubes, incluso en Barcelona, no tengo ninguna duda. Al final, él decidirá dónde quiere entrenar", auguró.

El "Jefecito", que fue compañero del español en su etapa como jugador en el Barcelona, dijo que el propio Busquets le compartió durante este año sus planes de convertirse en entrenador en el futuro.

"A veces hablamos sobre el futuro y él me decía que intentará ser entrenador", relató el técnico argentino.

Busquets, una de las veteranas figuras que llegó en 2023 al Inter acompañando a Lionel Messi, anunció su retiro con un video publicado en sus redes sociales la noche del jueves, pero no dio detalles de sus proyectos de futuro.

Unas horas antes, el mediocentro comunicó su decisión dentro del plantel del Inter, que se había desplazado a Toronto después de golear 4-0 el miércoles de visita al New York City FC.

"Me comentó que ya lo venía pensando los últimos meses, las últimas semanas, y que hacía un tiempo que la decisión la tenía tomada", relató Mascherano.

"Mi opinión sigue siendo la misma, para mí es una lástima porque creo que es un jugador aún vigente que puede seguir dándole mucho al club y al equipo", sostuvo.

"Busi está convencido totalmente de la decisión (...) Ahora queda disfrutar de sus últimos momentos en el fútbol profesional y ojalá sea hasta diciembre y de la mejor manera", dijo Mascherano en referencia a la ambición del Inter de llegar por primera vez a la final de la MLS, que se disputará el 6 de diciembre.

Un pionero

El argentino, que también ejerció como mediocentro durante la mayor parte de su carrera, hizo un reconocimiento a la influencia que tuvo Busquets para los jugadores de su posición.

"Ha creado una escuela (...) Yo era un volante central más defensivo. Busi tiene el fútbol y toda la cancha en su cabeza", explicó.

"No habría Rodri sin Busi, en mi opinión", resumió.

FUENTE: AFP

